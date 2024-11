SporTIncontro: già 154 ore di lezioni gratuite e 130 partecipanti

Negli ultimi due mesi, il progetto “SporTIncontro“, organizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria di Savona, ha visto una partecipazione significativa con 77 incontri e 154 ore di lezioni gratuite, coinvolgendo 130 partecipanti. Finanziato dalla Regione Liguria, il progetto mira a promuovere i valori educativi dello sport, registrando un crescente interesse e adesioni.

Avviato a settembre, “SporTIncontro” si concluderà a fine novembre, offrendo attività sportive non agonistiche, accessibili gratuitamente ai residenti della provincia. Diverse associazioni sportive dilettantistiche, tra cui ASD Pippo Vagabondo, ASD Senkay Karate, ASD Come una volta, SSD Pirates, ASD La Fortezza e ASD Style Dance by D.E.F., hanno aderito all’iniziativa. L’offerta include discipline come l’hockey su prato, karate, pallapugno, football americano, pallacanestro, giochi tradizionali e danza, in località come Alassio, Albisola Superiore, Albissola Marina, Cairo Montenotte, Millesimo e Savona.

Il progetto, patrocinato dai comuni di Alassio, Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona, accoglie partecipanti di tutte le età, dai bambini agli anziani. L’obiettivo è promuovere lo sport come mezzo di socializzazione e inclusione sociale, incoraggiando stili di vita più sani senza discriminazioni.

A breve, verranno avviati incontri formativi sui benefici dello sport per la salute e le relazioni sociali, promuovendo anche un’alimentazione corretta. Secondo Roberto Pizzorno, presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, “i numeri fotografano un successo che è andato oltre le nostre previsioni”. Le associazioni coinvolte continuano a ricevere numerose richieste di adesione, anche grazie a una campagna social attiva. Il progetto è stato progettato per favorire la socializzazione e ha ottenuto un riscontro positivo dalla comunità.

EN. Over the past two months, the “SporTIncontro” project, organized by the Regional Center Libertas Liguria in Savona, has been a great success with 77 meetings and 154 hours of free lessons, involving 130 participants. Funded by the Liguria Region, the project promotes the educational values of sports and has sparked growing interest. Concluding in November, “SporTIncontro” offers free sports activities for residents, involving various sports associations in disciplines like hockey, karate, American football, and dance. Sponsored by several municipalities, the initiative welcomes participants of all ages, promoting socialization and inclusion. Training sessions on the benefits of sports for health and social relationships will soon be launched.

ES. En los últimos dos meses, el proyecto “SporTIncontro“, organizado por el Centro Regional Libertas Liguria en Savona, ha sido un gran éxito con 77 encuentros y 154 horas de clases gratuitas, involucrando a 130 participantes. Financiado por la Región de Liguria, el proyecto promueve los valores educativos del deporte y ha despertado un interés creciente. Concluyendo en noviembre, “SporTIncontro” ofrece actividades deportivas gratuitas para los residentes, involucrando a varias asociaciones deportivas en disciplinas como hockey, karate, fútbol americano y danza. Patrocinado por varios municipios, la iniciativa acoge a participantes de todas las edades, promoviendo la socialización y la inclusión. Pronto se iniciarán sesiones de formación sobre los beneficios del deporte para la salud y las relaciones sociales.

FR. Au cours des deux derniers mois, le projet “SporTIncontro“, organisé par le Centre Régional Libertas Liguria à Savona, a connu un grand succès avec 77 réunions et 154 heures de cours gratuits, impliquant 130 participants. Financé par la Région Ligurie, le projet promeut les valeurs éducatives du sport et a suscité un intérêt croissant. Se terminant en novembre, “SporTIncontro” propose des activités sportives gratuites pour les résidents, impliquant diverses associations sportives dans des disciplines telles que le hockey, le karaté, le football américain et la danse. Parrainée par plusieurs municipalités, l’initiative accueille des participants de tous âges, promouvant la socialisation et l’inclusion. Des sessions de formation sur les bienfaits du sport pour la santé et les relations sociales seront bientôt lancées.