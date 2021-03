Covid: 383 nuovi positivi in Liguria, 57 in provincia di Savona

Sono 383 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute, ovvero 1,60% di 23.904 nuovi casi registrati oggi in tutta Italia. Nel dettaglio, per quanto riguarda le province di residenza dei 383 nuovi positivi in Liguria: Imperia (Asl 1) 107; Savona (Asl 2) 57; Genova 142 (di cui Asl 3: 114 e Asl 4: 28); La Spezia (Asl 5): 76; non riconducibili alla residenza in Liguria: 1. Numero tamponi processati: 5.030 con test molecolare + 2.793 con test antigenico rapido.

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 7.378le persone attualmente certificate come pazienti positivi, -51 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 710 (+1 rispetto a ieri), con 68 casi in cura nella terapia intensiva (-2); le persone in isolamento domiciliare sono invece 6.385 (+107).

Ci sono poi anche 7.399 sorveglianze attive (contatti di positivi). Sono state confermate ancora 14 morti; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 3.879. I guariti da inizio emergenza risultano essere 78.067 (+420 rispetto a ieri).

I 7.378 CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.560

LA SPEZIA 887

IMPERIA 1.067

GENOVA 3.527

Residenti fuori Regione/Estero 118

altro/in fase di verifica 219

Dati delle vaccinazioni Covid 19 in Liguria Proseguono anche le vaccinazioni e ad oggi dei 344.290 consegnati ne sono stati somministrati 291.267 somministrati; la percentuale vaccini somministrati su consegnati e dunque del 85%. Sono inclusi anche i richiami vaccinali che proseguono per completare il primo ciclo delle vaccinazioni in chi ha già assunto la prima dose. (Dati vaccinazioni aggiornati 31/03/2021, ore 16:00):