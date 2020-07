Elezioni Liguria, Bagnasco e Cassinelli (FI): “La lista unitaria darà forza e peso alla componente moderata”

Genova | Elezioni regionali Liguria e coalizioni. Per i i parlamentari liguri di Forza Italia Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli “la lista unitaria dei moderati e popolari in Liguria valore aggiunto per il centrodestra”.

“Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione – dichiarano in una nota – per l’accordo raggiunto in sede nazionale per la presentazione di una lista che aggreghi i moderati e i popolari alle elezioni regionali in Liguria. Ringraziamo il Presidente Silvio Berlusconi, che si è impegnato in prima persona affinché questo accordo fosse perfezionato ed ha svolto come sempre, con saggezza ed equilibrio, un ruolo decisivo nella trattativa”.

“Ringraziamo anche il vicepresidente Antonio Tajani per la sua disponibilità e per la sua preziosissima azione di tessitura e il coordinatore regionale Carlo Bagnasco per la tenacia con cui ha lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo, con una logica inclusiva sempre finalizzata alla costruzione dell’alleanza. La lista unitaria darà forza e peso alla componente moderata all’interno dello schieramento di centrodestra e porterà un contributo fondamentale per il buon esito delle elezioni” concludono Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli.