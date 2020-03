Alassio | Il Comune di Alassio lancia l’appello per la ricerca di volontari temporanei “perché in questo momento di emergenza sanitaria la popolazione civile sana e attiva renda utile il proprio tempo donandolo alla Croce Rossa e alla Croce Bianca alassine”.

La Giunta Comunale alassina si riunirà domani via Skype per deliberare azioni a tutela e supporto del cittadino, ma –si legge in una nota dell’amminisrazione alassina – “crediamo sia ben chiaro a tutti che occorre prima di tutto un mutuo soccorso interno alla Comunità d’appartenenza. Stiamo vedendo come taluni si stiano dando molto da fare per sostenere il proprio prossimo: donazioni, crow founding, mascherine, spesa e farmaci a domicilio; è davvero bello vedere lo spirito solidale che anima il cuore degli alassini. Ed è per questo che vorremmo lanciare una nuova sfida: meno chat più aiuto”.

L’invito del Comune di Alassio è rivolto “ai cittadini che hanno tempo, energie e salute per contribuire fattivamente e positivamente a superare questo momento di emergenza sanitaria nazionale, iscrivendosi come volontari temporanei in una delle due Pubbliche Assistenze cittadine che giornalmente collaborano con il Comune (Croce Bianca e Croce Rossa di Alassio) per rendersi utili ai molteplici servizi in atto, tutti con carattere di urgenza e necessità (intervento emergenze, consegna farmaci e cibo)”.

Cosa può fare il Volontario temporaneo? A seconda delle proprie disponibilità e delle esigenze del territorio si potrà partecipare alle attività di consegna dei pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabilim oppure prestare opera di informazione e assistenza presso i desk, le centrali operative, le tende e le strutture di emergenza. Anche i professionisti sanitari, medici e infermieri, psicologici clinici e psicoterapeuti possono diventare Volontari temporanei per attività specifiche a domicilio, in ambulatori e presso le strutture di emergenza.

Per aderire è sufficiente contattare la sede della Croce Bianca (info@crocebiancaalassio.it ​ Tel: +39 0182 645923) o della Croce Rossa di Alassio (https://www.cri.it/12-03-2020-covid-19-diventa-volontario-temporaneo-croce-rossa) che forniranno gli estremi o per una “classica” iscrizione o, come quanto attivato dalla CRI nazionale, per una formazione on line con una durata dai 30 ai 120 min e divisa per moduli obbligatori (sicurezza e Dispositivi di Protezione Individuale) e non obbligatori (in base all’attività).

“Si tratta, in questa fase delicata dell’emergenza, della più importante e concreta scelta personale e di servizio, che ciascuno di noi possa oggi mettere in atto. Infatti i servizi delle Pubbliche Assistenze locali che già normalmente sono preziose e basilari per una serena vita sociale oggi lo sono ogni giorno di più, insomma chattiamo di meno agiamo di più, sarà il vero modello di riscatto locale dall’emergenza Covid19. L’occasione è importante e l’Amministrazione Comunale di Alassio non smetterà mai di lodare l’impegno di queste associazioni che, unitamente alla protezione civile locale, hanno sapientemente collaborato con la Regione, Asl 2 e Comune, nelle politiche di contenimento dell’emergenza”.