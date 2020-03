Baby Sitter aziendali, Capriole sulle Nuvole: un innovativo servizio in aiuto a mamme e papà

Savona / Genova | Con le scuole chiuse ed una situazione così delicata per tutti, per supplire ai disagi delle famiglie, l’Agenzia Capriole sulle Nuvole ha attivato un innovativo servizio di baby sitter aziendali che sta riscuotendo molto successo a Genova e a Savona.

“La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ha messo in difficoltà tanti genitori, che devono andare comunque a lavorare ma non sanno come organizzarsi con i propri figli” spiega Silvia Olivieri, titolare di Capriole sulle Nuvole: “Per questo motivo abbiamo attivato un servizio di baby sitter aziendali nelle province di Genova e Savona, poi esteso a Imperia e Cuneo, con le nostre educatrici e animatrici professioniste. Abbiamo attivato questo servizio perché fin dai primi giorni dell’emergenza siamo stati contattati da diverse aziende che avevano aperto baby parking per i figli dei dipendenti, in spazi attrezzati ricavati nelle loro sedi. Con questo servizio le mamme ed i papà possono lasciare i loro bambini in mani sicure, insieme ad animatrici ed educatrici, lavorando vicino a loro con più serenità”.

“Tutte le educatrici e le animatrici di Capriole sulle Nuvole, molte laureate in discipline pedagogiche ed educative, sono state preparate con corsi specifici ed hanno tanta esperienza sul campo,. Il nostro servizio ha orari flessibili, ogni progetto è costruito in base alle esigenze delle aziende e dei dipendenti e risulta ideale per piccoli gruppi di bambini, che si divertiranno così in piena sicurezza con tante attività creative, vicino ai propri genitori.” conclude Silvia Olivieri.