Da Sanremo, 11 Ori, 8 Argenti e 5 Bronzi alla Canottieri Sabazia

Savona / Sanremo | Si sono svolte ieri, domenica 29 settembre a Sanremo, le ultime gare di Campionato Ligure 200 e Canoagiovani, alle quali hanno partecipato atleti provenienti da Liguria e Lombardia.

La Canottieri Sabazia, presente con un gruppo di 29 atleti, ha conquistato 11 Ori, 8 Argenti e 5 Bronzi ma, soprattutto, è giunta prima nella classifica canadese e seconda in quella generale. Una giornata piena di soddisfazioni, che ha visto più volte sul gradino più alto del podio Pietro Frumento (sia nel K1, sia nel K2), Marco Tarditi (C1, C4), Cristian Paglieri (C4, C1), Michael Battaglia (K1, K2) ed Edoardo Corallo (C4, C1).

Questo fine settimana, intanto, sabato 5 e domenica 6 ottobre, il 40° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica avrà il suo momento di gloria. Le iscrizioni al Meeting continuano ad arrivare, e si preannuncia un anno da record per il numero di partecipanti. Avremo occasione di parlarne in occasione della Conferenza stampa che, preannunciamo, si terrà giovedì 3 ottobre, alle ore 11, alla Sala Rossa del Comune di Savona.

I RISULTATI. K1, 200 mt, Cadetti B maschile: ORO per Pietro Frumento; K1 4,20, 200 mt, Allievi B maschile: ARGENTO per Pietro Giusto; K1, 200 mt, Ragazzi maschile: ARGENTO per Matteo Curletti; C1, 200 mt, Ragazzi maschile: ORO per Marco Tarditi; K2, 200 mt, Senior maschile: ARGENTO per Pietro Fornari e Leonardo Sogno, BRONZO per Alessandro Ciarlo e Giulio Stocca; C4, 200 mt, Junior maschile: ORO per Flavio Ghezzi, Francesco Lai, Ludovico Spezialetti e Cristian Paglieri; K2 5,20, 200 mt, Allievi B maschile: ORO per Filippo Baldizzone e Carlo Campostano, ARGENTO per Van Son Folli e Alessandro Mineo; K1, 200 mt, Cadetti A maschile: ORO per Michael Battaglia; K1, 200 mt, Cadetti A maschile: ARGENTO per Filippo Spezialetti; K1 4,20, 200 mt, Allievi A maschile: ORO per Lorenzo Garzoglio; C4, 200 mt, Ragazzi maschile: ORO per Pietro Casanova, Edoardo Corallo, Emiliano Secci e Marco Tarditi; K1, 200 mt, Senior maschile: BRONZO per Alessandro Ciarlo; C1, 200 mt, Senior maschile: ORO per Cristian Paglieri; K2, 200 mt, Junior maschile: ARGENTO per Flavio Ghezzi e Ludovico Spezialetti; K2, 200 mt, Cadetti B maschile: ORO per Pietro Frumento e Ramagli Edoardo; K4, 200 mt, Allievi B maschile: ARGENTO per Pietro Giusto, Carlo Campostano, Filippo Baldizzone, Van Son Folli; K1, 4×200 mt, Cadetti B maschile: ARGENTO per Martino Cambiaso, Edoardo Griseri, Edoardo Ramagli, Riccardo Rossi; K2, 200 mt, Ragazzi maschile: BRONZO per Pietro Casanova ed Edoardo Razzoli; K4, 200 mt, Senior maschile: BRONZO per Pietro Fornari, Flavio Ghezzi, Leonardo Sogno e Ludovico Spezialetti; K1, 200 mt, Junior maschile: BRONZO per Leonardo Sogno; C1, 200 mt, Junior maschile: ORO per Edoardo Corallo; K2, 200 mt, Cadetti A maschile: ORO per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti.

Ultima revisione articolo: 30 Settembre 2019 alle 19:37