Ricordi del passato per pensare al futuro: l’alluvione ad Albenga nel 1994 e il Ponte Rosso

Il 5 novembre 1994, la città di Albenga fu colpita da una devastante alluvione che segnò profondamente la comunità locale. Questo evento catastrofico si inserisce in un contesto di maltempo che interessò gran parte del nord Italia, causando danni ingenti e perdite umane soprattutto nel basso Piemonte.

Le precipitazioni intense e persistenti che si abbatterono sulla zona, insieme a un terreno già saturo per le piogge precedenti, portarono al rapido innalzamento dei corsi d’acqua locali. Il fiume Centa, che attraversa Albenga, uscì dagli argini, inondando vasti tratti della città. Le strade si trasformarono in fiumi impetuosi, trascinando via automobili, danneggiando edifici e infrastrutture, e mettendo in pericolo la vita degli abitanti.

L’alluvione di Albenga si inserisce in un quadro più ampio di eventi meteorologici estremi che colpirono l’Italia settentrionale in quel periodo. Le regioni del Piemonte e della Liguria furono tra le più colpite, con numerosi comuni che dovettero affrontare simili emergenze. Le autorità locali e nazionali furono chiamate a gestire una situazione di crisi, mobilitando risorse per soccorrere le popolazioni colpite e avviare le operazioni di ricostruzione.

La tragedia mise in luce la vulnerabilità del territorio ligure di fronte a fenomeni meteorologici avversi, evidenziando la necessità di una pianificazione urbana e territoriale più attenta alla gestione del rischio idrogeologico. L’evento del 1994 portò a un dibattito pubblico sull’importanza di migliorare le infrastrutture idrauliche e implementare sistemi di allerta precoce per prevenire simili disastri in futuro.

L’alluvione del novembre 1994 a Albenga rimane un ricordo doloroso per i suoi abitanti, ma rappresenta anche un monito sempre attuale sulla necessità di rispettare e proteggere l’ambiente naturale, adottando misure concrete per affrontare i cambiamenti climatici e mitigare i rischi associati.

Il Ponte Rosso di Albenga (il Ponte Viveri), è oggi una delle infrastrutture più significative della città e fu costruito proprio in seguito alla devastante alluvione che colpì la zona nel 1994. Su iniziativa del sindaco di allora, Angioletto Viveri, in risposta a questa tragedia, le autorità locali decisero di costruire un nuovo ponte per sostituire quello precedente, che era stato danneggiato in modo irreparabile, tagliando ad Albenga la viabilità tra il centro città, il quartiere di Vadino e le frazioni.

Il progetto del Ponte Rosso fu concepito con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e resistenza alle piene del fiume Centa, che attraversa Albenga. La costruzione iniziò poco dopo l’alluvione e il nuovo ponte fu inaugurato nel 1995. Il nome “Ponte Rosso” deriva dal caratteristico colore delle sue strutture, che lo rende facilmente riconoscibile e distintivo nel paesaggio urbano della città.

Dal punto di vista ingegneristico, il Ponte Rosso è stato progettato per resistere a forti correnti d’acqua e per permettere un flusso continuo del traffico, sia veicolare sia pedonale, a cui poi si aggiunse anche un percorso ciclabile. La sua costruzione ha rappresentato un passo importante verso la modernizzazione delle infrastrutture di Albenga, garantendo una connessione sicura tra le diverse parti della città e contribuendo a uno sviluppo economico e sociale più armonico del territorio comunale.

Oggi, il Ponte Rosso non è solo un’importante infrastruttura per la mobilità urbana, ma anche un simbolo – usando una parola oggi usurata – della resilienza e della capacità di ripresa della comunità di Albenga. La sua costruzione è un esempio di come, attraverso decisioni mirate e investimenti strategici, sia possibile trasformare una tragedia in un’opportunità per migliorare e rafforzare il territorio. Ed è quanto è necessario fare in tempi brevi anche per tutte quelle zone più sensibili della città ripetutamente devastate in questi ultimi mesi dalle piogge torrenziali che hanno causato milioni di danni a imprese e privati.

(effe)

EN. On November 5, 1994, Albenga was struck by a catastrophic flood that left a lasting impact on the community. Severe weather affected northern Italy, causing significant damage in lower Piedmont. Torrential rains caused the Centa River to overflow, inundating the city and turning streets into torrents. The event highlighted the vulnerability of the Ligurian territory and the urgent need to improve hydrogeological risk management. In response, the Ponte Rosso was built, an infrastructure designed to withstand floods, symbolizing resilience and rebirth. This tragedy underscores the importance of strategic interventions and resilient infrastructures to tackle climate challenges and protect the community.

ES. El 5 de noviembre de 1994, Albenga fue golpeada por una catastrófica inundación que dejó una huella duradera en la comunidad. El clima severo afectó al norte de Italia, causando daños significativos en el bajo Piamonte. Las lluvias torrenciales hicieron desbordar el río Centa, inundando la ciudad y convirtiendo las calles en torrentes. El evento resaltó en Liguria la vulnerabilidad del territorio y la necesidad urgente de mejorar la gestión del riesgo hidrogeológico. En respuesta, se construyó el Ponte Rosso, una infraestructura diseñada para resistir inundaciones, simbolizando resiliencia y renacimiento. Esta tragedia subraya la importancia de intervenciones estratégicas e infraestructuras resilientes para enfrentar los desafíos climáticos y proteger a la comunidad.

FR. Le 5 novembre 1994, Albenga fut frappée par une inondation catastrophique qui laissa une empreinte durable sur la communauté. Le mauvais temps affecta le nord de l’Italie, causant des dommages importants dans le bas Piémont. Les pluies torrentielles provoquèrent le débordement de la rivière Centa, inondant la ville et transformant les rues en torrents. L’événement mit en évidence la vulnérabilité du territoire ligurien et la nécessité urgente d’améliorer la gestion des risques hydro-géologiques. En réponse, le Ponte Rosso fut construit, une infrastructure conçue pour résister aux inondations, symbolisant résilience et renaissance. Cette tragédie souligne l’importance d’interventions stratégiques et d’infrastructures résilientes pour relever les défis climatiques et protéger la communauté.