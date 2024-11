I Miti: mostra di Oscar Pennacino ad Albissola Marina

Presso gli spazi espositivi del Circolo degli Artisti in Pozzo Garitta, 32 ad Albissola Marina, sarà ospitata una mostra di Oscar Pennacino da sabato 9 a domenica 24 novembre. L’inaugurazione è prevista per sabato 9 novembre alle 17:00.

Oscar Pennacino, un artista di origine savonese, ha sviluppato una forte passione per le radici e il loro legame con l’essenza umana e gli aspetti più profondi dell’anima. Le sue sculture prendono forma attraverso la materia, emergendo in figure che si slanciano verso l’alto, unendo passato e presente in un salto temporale. È solo in età adulta che Pennacino si lascia coinvolgere pienamente da questa passione, dopo l’incontro con l’artista savonese Claudio Carrieri. Ha seguito per un breve periodo l’artista Guido Garbarino, apprendendo la tecnica Raku e sperimentando in forni autocostruiti. Dal 2019 collabora con l’artista Ylli Plaka, consolidando ulteriormente il suo interesse per le radici e la scultura.

Pennacino ha partecipato a numerose collettive in Liguria, Piemonte e Lombardia dal 2018. Ha contribuito con fotografie delle sue opere al libro “Seguendo la stella piccolo percorso sulle tracce delle Natività Isola Sacro Monte Orta San Giulio” di Federica Mingozzi e Laura Travaini, presentato al Senato della Repubblica a Roma, dove ha consegnato una sua opera in terracotta. Inoltre, ha organizzato laboratori di modellazione della terra con ragazzi disabili in collaborazione con strutture locali e il Comune di Savona, oltre che presso l’Istituto Boselli Alberti dove insegna.

Le opere di Pennacino sono state esposte in diverse località come Savona, Albissola Marina, Avigliana, Carcare, Collegno, Laveno Mombello – Lago Maggiore, e Borgomanero. Altre opere sono in mostra permanente presso l’Ospedale San Paolo di Savona, a Celle Ligure e a Peagna (Ceriale).

Il suo talento è stato riconosciuto in vari concorsi: nel 2019 ha vinto il terzo premio al Concorso Internazionale “Natività” ad Albisola; nel 2023 ha ottenuto il primo premio al Concorso Internazionale “Vasi Officinali” a Collegno; e nel 2024 parteciperà alla collettiva “Novelle in Ceramica” in omaggio a Pirandello, le cui formelle saranno esposte permanentemente ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025.

Secondo il critico d’arte Federica Mingozzi, “La materia è, in gran parte e per sua natura, malleabile e plasmabile, in grado di aderire alle reali intenzioni di chi, con arte, la lavora”. Mingozzi sottolinea come Pennacino crei un universo immaginario popolato da creature che si muovono all’interno di esso, con colori e linee che rispecchiano la contemporaneità. Le sue opere rivelano un “sostrato ancestrale” che si manifesta in figure mitologiche attualizzate. Mingozzi conclude che il lavoro di Pennacino “travalica il tempo e lo spazio”, diventando un “codice di narrazione di una genia, quella umana”, concretizzata con immediatezza sotto gli occhi di chi osserva.

EN. Oscar Pennacino, a Savona-born artist, will showcase his works at the Circolo degli Artisti in Albissola Marina from November 9 to 24. The exhibition opens on November 9 at 5:00 PM. Pennacino explores the theme of roots through sculptures that blend past and present. After meeting artist Claudio Carrieri, he delved into the Raku technique with Guido Garbarino. Since 2019, he has collaborated with Ylli Plaka and exhibited in Liguria, Piedmont, and Lombardy. He conducted workshops with disabled youths and displayed works in hospitals and institutions. Recognized in international contests, he will participate in the 2024 “Novelle in Ceramica” exhibition in Agrigento. His creations are praised for transcending time and space.

ES. Oscar Pennacino, artista nacido en Savona, exhibirá sus obras en el Circolo degli Artisti de Albissola Marina del 9 al 24 de noviembre. La exposición se inaugura el 9 de noviembre a las 17:00 horas. Pennacino explora el tema de las raíces a través de esculturas que fusionan pasado y presente. Tras conocer al artista Claudio Carrieri, profundizó en la técnica Raku con Guido Garbarino. Desde 2019, colabora con Ylli Plaka y ha expuesto en Liguria, Piamonte y Lombardía. Ha realizado talleres con jóvenes discapacitados y expuesto obras en hospitales e instituciones. Reconocido en certámenes internacionales, participará en 2024 en la muestra “Novelle in Ceramica” en Agrigento. Sus creaciones son alabadas por trascender tiempo y espacio.

FR. Oscar Pennacino, artiste originaire de Savone, exposera ses œuvres au Circolo degli Artisti à Albissola Marina du 9 au 24 novembre. L’exposition s’ouvre le 9 novembre à 17h00. Pennacino explore le thème des racines à travers des sculptures qui mêlent passé et présent. Après avoir rencontré l’artiste Claudio Carrieri, il s’est plongé dans la technique Raku avec Guido Garbarino. Depuis 2019, il collabore avec Ylli Plaka et a exposé en Ligurie, Piémont et Lombardie. Il a animé des ateliers avec des jeunes handicapés et exposé ses œuvres dans des hôpitaux et des institutions. Reconnu dans des concours internationaux, il participera en 2024 à l’exposition “Novelle in Ceramica” à Agrigente. Ses créations sont louées pour transcender le temps et l’espace.

(effe)