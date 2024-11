Elezioni regionali Liguria. Il voto per le liste nei quartieri di Savona

di Franco Astengo – Nel tentativo di approfondire il voto espresso dai savonesi nell’occasione delle elezioni regionali del 27-28 ottobre 2024 riportiamo di seguito la graduatoria del voto nei quartieri cittadini espresso per le liste di sostegno delle candidature a Presidente.

Si ricorda che complessivamente per le liste sono stati espressi 20.843 voti validi rispetto ai 22.311 ottenuti dai candidati presidenti con una differenza, in deficit per le liste di 1.468 unità: a conferma della maggiore propensione dell’elettorato a votare il singolo candidato a una carica monocratica il luogo delle liste, sia di partito sia di natura civica.

Tutte le percentuali sono riferite al totale degli aventi diritto iscritti nelle liste ( 49.600 in Città): lo scopo di questa scelta risiede nel fatto che essendo la partecipazione al voto inferiore al 50% riferendosi ai soli voti validi si potrebbe incorrere in casi di fraintendimento nella valutazione dell’esito elettorale.

Pubblicità

Si conferma anche in questa situazione la netta affermazione delle coalizione di centro sinistra imperniata sul PD come si evincerà con chiarezza nell’esposizione dei dati.

Nel valutare le percentuali quartiere per quartiere si dovrà tener conto della differenza nell’espressione di voti validi: in ogni caso al Centro pare profilarsi un riequilibrio nella presenza della destra che nel recente passato aveva in alcune occasioni perso terreno, una “trasversalità” che si rileva anche nelle periferie di ponente mentre nella parte nord della Città, la più colpita dal fenomeno del non voto, risiede ancora evidente una “storica” avversità alla destra.

GRADUATORIA PERCENTUALI VOTI VALIDI

Fornaci 52,27%

Zinola 51,66%

Santa Rita 49,07%

Centro Città 43,92%

Villetta – Valloria 43,60%

Legino 42,96%

Oltreletimbro 42,02%

Città 42,02%

Piazzale Moroni 40,00%

Villapiana 39,20%

Lavagnola 37,02%

GRADUATORIA PERCENTUALI COALIZIONE DI CENTRO-SINISTRA

Fornaci 27,48%

Santa Rita 26,80%

Oltreletimbro 25,16%

Villetta Valloria 24,80%

Legino 24,41%

Città 24,40%

Piazzale Moroni 24,29%

Centro 23,36%

Villapiana 22,95%

Zinola 21,82%

Lavagnola 20,50%

GRADUATORIA PERCENTUALI COALIZIONE DI CENTRO-DESTRA

Centro Città 18,33%

Santa Rita 17,10%

Villetta Valloria 16,76%

Fornaci 16,39%

Legino 15,69%

Città 15,07%

Zinola 15,61%

Oltreletimbro 14,85%

Piazzale Moroni 13,83%

Villapiana 12,76%

Lavagnola 12,47%

GRADUATORIA PERCENTUALI PARTITO DEMOCRATICO

Zinola 21,82%

Legino 17,17%

Santa Rita 16,84%

Fornaci 16,73%

Piazzale Moroni 16,04%

Oltreletimbro 15,33%

Città 15,13%

Villetta Valloria 14,76%

Villapiana 14,48%

Centro Città 12,92%

Lavagnola 12,11%

GRADUATORIA PERCENTUALI ALLEANZA VERDI SINISTRA

Fornaci 4,46%

Centro Città 4,41%

Villetta Valloria 4,16%

Zinola 4,13%

Oltreletimbro 3,91%

Santa Rita 3,82%

Città 3,78%

Villapiana 3,75%

Lavagnola 3,48%

Legino 2,71%

Piazzale Moroni 2,53%

GRADUATORIA PERCENTUALI MOVIMENTO 5 STELLE

Fornaci 2,71%

Piazzale Moroni 2,63%

Lavagnola 2,42%

Oltreletimbro 2,40%

Santa Rita 2,40%

Città 2,25%

Villetta Valloria 2,24%

Villapiana 2,17%

Centro Città 2,02%

Legino 2,02%

Zinola 1,97%

GRADUATORIA PERCENTUALI LISTA ORLANDO PRESIDENTE

Zinola 2,15%

Oltreletimbro 2,09%

Villetta – Valloria 1,99%

Centro Città 1,93%

Fornaci 1,90%

Santa Rita 1,87%

Città 1,80%

Piazzale Moroni 1,74%

Villapiana 1,72%

Legino 1,44%

Lavagnola 1,35%

GRADUATORIA PERCENTUALI LISTA RIFORMISTA

Centro Città 1,40%

Santa Rita 1,35%

Fornaci 1,18%

Villetta Valloria 1,05%

Città 0,96%

Oltreletimbro 0,96%

Piazzale Moroni 0,81%

Zinola 0,80%

Legino 0,75%

Lavagnola 0,60%

Villapiana 0,49%

GRADUATORIA PERCENTUALI LISTA LIGURI A TESTA ALTA

Zinola 0,86%

Centro Città 0,64%

Villetta – Valloria 0,58%

Santa Rita 0,49%

Città 0,48%

Fornaci 0,46%

Oltreletimbro 0,44%

Lavagnola 0,43%

Piazzale Moroni 0,42%

Villapiana 0,33%

Legino 0,30%

GRADUATORIA FRATELLI D’ITALIA

Centro Città 6,78%

Santa Rita 6,13%

Fornaci 5,87%

Zinola 5,85%

Villetta – Valloria 5,62%

Oltreletimbro 5,99%

Piazzale Moroni 5,49%

Legino 5,39%

Città 5,09%

Villapiana 4,59%

Lavagnola 4,18%

GRADUATORIA LISTA BUCCI

Centro Città 4,95%

Villetta Valloria 4,81%

Santa Rita 4,25%

Città 4,21%

Fornaci 4,12%

Legino 3,74%

Oltreletimbro 3,70%

Villapiana 3,51%

Lavagnola 3,44%

Piazzale Moroni 3,31%

Zinola 2,95%

GRADUATORIA FORZA ITALIA

Fornaci 3,18%

Centro Città 3,00%

Santa Rita 2,66%

Città 2,36%

Legino 2,36%

Piazzale Moroni 2,28%

Villetta-Valloria 2,26%

Oltreletimbro 2,16%

Zinola 1,97%

Villapiana 1,81%

Lavagnola 1,66%

GRADUATORIA LEGA

Legino 3,05%

Zinola 2,71%

Santa Rita 2,64%

Villetta Valloria 2,57%

Centro Città 2,22%

Città 2,21%

Piazzale Moroni 1,92%

Oltreletimbro 1,91%

Lavagnola 1,90%

Villapiana 1,87%

Fornaci 1,74%

GRADUATORIA LISTA ORGOGLIO LIGURE

Fornaci 1,15%

Lavagnola 1,08%

Centro 1,05%

Villetta Valloria 0,96%

Città 0,91%

Santa Rita 0,90%

Legino 0,89%

Oltreletimbro 0.77%

Zinola 0,73%

Villapiana 0,71%

Piazzale Moroni 0,64%

GRADUATORIA LISTA U.D.C.

Santa Rita 0,35%

Villetta- Valloria 0,31%

Centro Città 0,25%

Oltreletimbro 0,25%

Zinola 0,24%

Città 0,20%

Villapiana 0,19%

Fornaci 0,15%

Legino 0,13%

Piazzale Moroni 0,07%

Lavagnola 0,06%

GRADUATORIA ALTERNATIVA POPOLARE

Villetta Valloria 0,20%

Fornaci 0,15%

Santa Rita 0,14%

Lavagnola 0,12%

Zinola 0,12%

Legino 0,10%

Piazzale Moroni 0,10%

Città 0,09%

Centro Città 0,05%

Oltreletimbro 0,04%

Villapiana 0,03%

EN. An analysis of the votes cast by Savona residents in the regional elections on October 27-28, 2024, highlights the distribution across neighborhoods supporting Presidential candidates. A total of 20,843 valid votes were cast for the lists, compared to 22,311 for the candidates, indicating a preference for individual candidates over party or civic lists. Percentages are based on the total eligible voters (49,600 registered), showing participation below 50%. The center-left coalition, led by the PD, achieved a clear victory. In the Center, the right seems to regain ground, while in the western suburbs a certain cross-cutting trend is seen. The northern part of the city, with high abstention, retains a historic aversion to the right.

ES. Un análisis de los votos emitidos por los savoneses en las elecciones regionales del 27-28 de octubre de 2024 destaca la distribución en los barrios apoyando a los candidatos Presidente. Se registraron 20,843 votos válidos para las listas, frente a 22,311 para los candidatos, indicando una preferencia por candidatos individuales sobre listas de partido o cívicas. Los porcentajes se basan en el total de votantes elegibles (49,600 registrados), mostrando una participación inferior al 50%. La coalición de centro-izquierda, liderada por el PD, logró una victoria clara. En el Centro, la derecha parece recuperar terreno, mientras que en los suburbios del oeste se observa una tendencia transversal. La parte norte de la ciudad, con alta abstención, mantiene una aversión histórica hacia la derecha.

FR. Une analyse des votes des habitants de Savone lors des élections régionales des 27-28 octobre 2024 met en évidence la répartition dans les quartiers soutenant les candidats Président. Un total de 20 843 votes valides a été enregistré pour les listes, contre 22 311 pour les candidats, indiquant une préférence pour les candidats individuels sur les listes de parti ou civiques. Les pourcentages sont basés sur le total des électeurs éligibles (49 600 inscrits), montrant une participation inférieure à 50%. La coalition de centre-gauche, dirigée par le PD, a remporté une nette victoire. Au Centre, la droite semble regagner du terrain, tandis que dans les banlieues ouest, une tendance transversale est observée. La partie nord de la ville, avec une forte abstention, conserve une aversion historique pour la droite.