Meteo Liguria: cielo prevalentemente sereno, temperature in leggero calo

Per la giornata di oggi, venerdì 1 novembre, le previsioni meteorologiche fornite dall’Arpal e dalla Protezione Civile indicano in Liguria un cielo prevalentemente sereno, con assenza di nubi su tutta la regione. Tuttavia, durante la mattina potrebbero formarsi lievi foschie nelle aree interne del Centro-Ponente, destinate a dissolversi nel corso della giornata. Le temperature sono previste in leggero calo per le massime e le minime, con un calo più sensibile delle massime nella zona di Levante. I venti soffieranno principalmente a regime di brezza lungo le coste di Centro-Levante, mentre a Ponente si avvertirà una componente sudorientale. Il mare sarà calmo o al più poco mosso a Ponente. L’umidità si manterrà su valori medio-alti, e non sono previste segnalazioni di rilievo da parte della Protezione Civile.

Per sabato 2 novembre, nelle prime ore del giorno si prevede un debole richiamo di aria umida che favorirà la formazione di addensamenti talvolta compatti su Centro-Ponente, ma questi andranno diradandosi nel pomeriggio. I venti, inizialmente deboli meridionali, ruoteranno a settentrionali soprattutto su Centro-Ponente durante la sera. Anche per sabato, il mare resterà calmo o poco mosso. Le temperature rimarranno stazionarie, con un leggero calo dei valori massimi. L’umidità sarà su valori medio-alti e non ci sono segnalazioni di rilievo da parte della Protezione Civile.

Per quanto riguarda la tendenza dei prossimi giorni, domenica 3 novembre si prevede un clima soleggiato con temperature stazionarie e venti settentrionali che potranno essere forti su Centro-Ponente. L’affidabilità delle previsioni è alta. Lunedì 4 novembre continuerà ad essere una giornata soleggiata, con temperature stazionarie e venti deboli settentrionali, che varieranno tra moderati e forti su Centro-Ponente, attenuandosi in serata. L’affidabilità per lunedì è considerata media.

Pubblicità

Le zone interessate in Liguria sono suddivise come segue: la Zona A comprende i Bacini Liguri Marittimi di Ponente, la Zona B include i Bacini Liguri Marittimi di Centro, la Zona C si riferisce ai Bacini Liguri Marittimi di Levante, la Zona D riguarda i Bacini Liguri Padani di Ponente e, infine, la Zona E comprende i Bacini Liguri Padani di Levante.

EN. Friday, November 1, according to Arpal and Civil Protection, the weather will be mainly clear with possible light fogs in the morning in inland areas. Temperatures will drop slightly, especially the highs in Levante. Winds will be breezy along the coasts, with a southeasterly component in Ponente. The sea will be calm or slightly rough. On Saturday, November 2, a humid air flow will cause clouds in Centro-Ponente, clearing in the afternoon, with winds shifting north. The sea will remain calm and temperatures stable. For Sunday, November 3, and Monday, November 4, the weather will be sunny with steady temperatures and variable northerly winds, stronger on Sunday.

ES. Viernes 1 de noviembre, según Arpal y Protección Civil, el clima será principalmente despejado con posibles nieblas ligeras por la mañana en áreas interiores. Las temperaturas bajarán ligeramente, especialmente las máximas en Levante. Los vientos serán de brisa a lo largo de las costas, con una componente del sureste en Ponente. El mar estará calmado o ligeramente agitado. El sábado 2 de noviembre, un flujo de aire húmedo causará nubes en Centro-Ponente, disipándose por la tarde, con vientos que girarán al norte. El mar seguirá calmado y las temperaturas estables. Para el domingo 3 y el lunes 4 de noviembre, el clima será soleado con temperaturas constantes y vientos del norte variables, más intensos el domingo.

FR. Vendredi 1er novembre, selon Arpal et la Protection Civile, le temps sera principalement dégagé avec de légères brumes possibles le matin dans les zones intérieures. Les températures diminueront légèrement, notamment les maximales à Levante. Les vents seront de brise le long des côtes, avec une composante sud-est à Ponente. La mer sera calme ou légèrement agitée. Samedi 2 novembre, un flux d’air humide provoquera des nuages à Centro-Ponente, se dissipant l’après-midi, avec des vents tournant au nord. La mer restera calme et les températures stables. Pour dimanche 3 et lundi 4 novembre, le temps sera ensoleillé avec des températures constantes et des vents du nord variables, plus forts dimanche.