Varazze punta sul nuovo posizionamento turistico

Il Comune di Varazze ha recentemente presentato ai rappresentanti delle filiere turistiche e commerciali della città un nuovo progetto di comunicazione turistica biennale per il 2025-2026. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, mira a promuovere e valorizzare il territorio attraverso un approccio integrato.

L’incontro si è svolto nella Sala Consiliare del Comune, con la partecipazione del Sindaco Luigi Pierfederici, l’Assessore al Turismo Marilena Ratto, e i principali rappresentanti del settore turistico locale. Il progetto, formalmente avviato nel luglio 2024, è stato affidato a due agenzie specializzate: Studiowiki, con sede in Liguria e associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite, e Kumbe, un’agenzia digitale trentina. Queste collaborazioni mirano a sviluppare una nuova strategia di comunicazione turistica che aumenti l’attrattività della città e ne migliori la posizione competitiva sui mercati.

Tra gli obiettivi principali del piano biennale c’è la creazione di un sistema di comunicazione turistica integrato, che metta in rete gli operatori locali e valorizzi il patrimonio culturale e naturale di Varazze. Inoltre, si punta a sviluppare una brand identity che accresca la notorietà della città, attraverso contenuti multimediali e una strategia sui social network che distinguano la destinazione.

Il progetto prevede la creazione di un nuovo marchio turistico e una immagine coordinata, accanto alla realizzazione di un portale turistico dedicato. Questo portale avrà lo scopo di informare, ispirare ed emozionare i potenziali visitatori. Invece della classica brochure, verrà prodotto un magazine bilingue per promuovere l’offerta turistica. Inoltre, verranno lanciate campagne di comunicazione sulle principali piattaforme digitali.

Pierfederici ha dichiarato: “Come amministrazione, siamo sempre più convinti della necessità di investire su una strategia di comunicazione turistica per Varazze”. Ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra il settore pubblico e privato, sottolineando che “ognuno è chiamato a dare il suo contributo per un obiettivo comune”.

L’Assessore Ratto ha concluso affermando: “Con questa nuova strategia di comunicazione puntiamo a consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale e a espanderci verso nuovi pubblici”. L’obiettivo è accogliere turisti di qualità per far crescere l’economia locale, raccontando Varazze in modo innovativo e sfruttando le potenzialità dei canali digitali.

EN. The municipality of Varazze has launched a new two-year tourism communication project for 2025-2026, aimed at promoting the city. Presented in the Council Chamber with the presence of the mayor and the tourism councillor, the project involves two specialized agencies: Studiowiki and Kumbe. The main goals include creating an integrated communication system and developing a new brand identity. A tourism portal and a bilingual magazine will be developed, along with digital campaigns. The administration emphasizes the importance of public-private collaboration to achieve common goals, aiming to expand into new markets and enhance the city’s attractiveness.

ES. El Ayuntamiento de Varazze ha lanzado un nuevo proyecto bienal de comunicación turística para 2025-2026, destinado a promover la ciudad. Presentado en la Sala del Consejo con la presencia del alcalde y el concejal de turismo, el proyecto involucra a dos agencias especializadas: Studiowiki y Kumbe. Los objetivos principales incluyen la creación de un sistema de comunicación integrado y el desarrollo de una nueva identidad de marca. Se desarrollará un portal turístico y una revista bilingüe, junto con campañas digitales. La administración enfatiza la importancia de la colaboración público-privada para lograr objetivos comunes, apuntando a expandirse en nuevos mercados y mejorar la atractividad de la ciudad.

FR. La commune de Varazze a lancé un nouveau projet de communication touristique biennal pour 2025-2026, visant à promouvoir la ville. Présenté dans la salle du conseil avec la présence du maire et de l’adjoint au tourisme, le projet implique deux agences spécialisées : Studiowiki et Kumbe. Les principaux objectifs incluent la création d’un système de communication intégré et le développement d’une nouvelle identité de marque. Un portail touristique et un magazine bilingue seront développés, accompagnés de campagnes digitales. L’administration souligne l’importance de la collaboration public-privé pour atteindre des objectifs communs, visant à s’étendre sur de nouveaux marchés et à améliorer l’attractivité de la ville.