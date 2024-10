Meteo Liguria: tempo prevalentemente soleggiato

Oggi, giovedì 31 ottobre, i bollettini meteorologici diffusi dall’Arpal e dalla Protezione Civile indicano condizioni meteorologiche stabili grazie alla presenza di un anticiclone. Questo favorisce un tempo prevalentemente soleggiato con cieli sereni o leggermente nuvolosi a causa di alcune velature locali. Nelle prime ore della giornata, sui versanti padani, potrebbero verificarsi foschie o addensamenti di nubi basse, che si dissolveranno nel corso della mattinata.

I venti saranno principalmente settentrionali, variando tra deboli e moderati, con possibili rinforzi che potrebbero raggiungere i 40-50 km/h nella zona del Centro-Ponente. Per quanto riguarda le temperature, le minime rimarranno stabili o potrebbero subire una lieve diminuzione, mentre le massime non subiranno variazioni significative.

Il mare si presenterà mosso fino al tardo pomeriggio nel Ponente, mentre altrove sarà poco mosso. In serata, il moto ondoso diminuirà, rendendo il mare poco mosso in tutta la regione. Non sono previste segnalazioni particolari dalla Protezione Civile. L’umidità si manterrà su valori medi.

Le zone interessate sono suddivise come segue: la Zona A comprende i Bacini Liguri Marittimi di Ponente, la Zona B include i Bacini Liguri Marittimi di Centro, la Zona C si riferisce ai Bacini Liguri Marittimi di Levante, la Zona D riguarda i Bacini Liguri Padani di Ponente e, infine, la Zona E comprende i Bacini Liguri Padani di Levante.

EN. Today, Thursday, October 31, weather forecasts by Arpal and Civil Protection indicate stable conditions due to a anticyclone, leading to predominantly sunny weather with clear or slightly cloudy skies due to some local veils. Early in the day, on the Padanian slopes, mists or low clouds may occur, dissipating by morning. The winds will mainly be from the north, varying between light and moderate, with possible gusts up to 40-50 km/h in the Centro-Ponente. Minimum temperatures will remain stable or slightly decrease, while maximums will show no significant changes. The sea will be rough in Ponente until the afternoon, then slightly rough everywhere. There are no specific warnings from Civil Protection; humidity will remain at average levels.

ES. Hoy, jueves 31 de octubre, los pronósticos meteorológicos de Arpal y Protección Civil indican condiciones estables gracias a un anticiclón, llevando un clima predominantemente soleado con cielos despejados o ligeramente nublados por algunas veladuras locales. En las primeras horas, en las laderas padanas, podrán observarse neblinas o nubes bajas, disipándose en la mañana. Los vientos soplarán principalmente del norte, variando entre débiles y moderados, con refuerzos hasta 40-50 km/h en el Centro-Ponente. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o disminuirán ligeramente, mientras que las máximas no mostrarán cambios significativos. El mar estará agitado en Ponente hasta la tarde, luego poco agitado en todas partes. No hay advertencias específicas de Protección Civil; la humedad se mantendrá en niveles medios.

FR. Aujourd’hui, jeudi 31 octobre, les prévisions météorologiques d’Arpal et de la Protection Civile indiquent des conditions stables grâce à un anticyclone, apportant un temps principalement ensoleillé avec des ciels dégagés ou légèrement nuageux en raison de quelques voiles locaux. Tôt dans la journée, sur les versants padans, des brumes ou des nuages bas peuvent survenir, se dissipant dans la matinée. Les vents souffleront principalement du nord, variant entre faibles et modérés, avec des rafales possibles jusqu’à 40-50 km/h dans le Centro-Ponente. Les températures minimales resteront stables ou diminueront légèrement, tandis que les maximales ne montreront pas de changements significatifs. La mer sera agitée dans le Ponente jusqu’à l’après-midi, puis peu agitée partout. Il n’y a pas d’avis particuliers de la Protection Civile; l’humidité restera à des niveaux moyens.