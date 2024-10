Liguria, Pastorino: “Orlando in Consiglio Regionale sarebbe una risorsa fondamentale per il futuro del centrosinistra”

Il Consigliere Regionale Gianni Pastorino ha espresso la necessità di portare al pubblico una discussione che, in precedenza, aveva avuto luogo in diverse sedi. Pastorino ha evidenziato l’importanza della presenza di Andrea Orlando nel Consiglio Regionale, affermando che la mancanza di continuità nell’opposizione e la scelta frettolosa di candidati sono tra le cause delle continue sconfitte. Secondo Pastorino, “non basta il tempo di una campagna elettorale” per costruire un progetto di governo solido.

Pastorino ha ulteriormente sottolineato che Orlando possiede competenze elevate e che la sua permanenza sarebbe cruciale per il futuro. Tuttavia, ha indicato la necessità di “intraprendere un percorso collettivo”, un aspetto che è stato carente nelle recenti campagne elettorali. Pastorino ha espresso dubbi sulla capacità di riconquistare gli elettori che si sono allontanati, ma ha dichiarato che esperienze collettive possono convincere le persone e farle sentire parte di un progetto.

La figura di Orlando è vista come un punto di riferimento per l’opposizione, un supporto importante in vista delle elezioni comunali di Genova. Pastorino ha espresso preoccupazione per la possibilità di ritrovarsi a scegliere i candidati a ridosso delle elezioni, mentre il candidato in pectore Piciocchi è già al comando della struttura comunale. Ha sottolineato l’urgenza di agire subito, mantenendo una connessione tra il livello regionale e quello delle grandi città che andranno al voto nei prossimi mesi e anni.

Pubblicità

Infine, Pastorino ha ribadito l’importanza di ascoltare i territori e di abbandonare la “logica dell’urgenza elettorale” per costruire percorsi politici che possano motivare e convincere l’elettorato, sottolineando che questo è ciò di cui il centrosinistra ha bisogno.

EN. Gianni Pastorino, regional councilor, emphasized the importance of public debate on issues previously discussed privately. He highlighted the value of Andrea Orlando‘s presence in the Regional Council, noting that the lack of continuity in opposition and hasty candidate selection have led to repeated defeats. According to Pastorino, an election campaign is not enough to build a solid government. He praised Orlando‘s expertise, stressing the need for a collective path to engage voters. Orlando is seen as a reference point for the opposition. Pastorino highlighted the urgency of linking regional and municipal levels, abandoning the “logic of electoral urgency” in favor of consistent political paths.

ES. Gianni Pastorino, consejero regional, destacó la importancia del debate público sobre cuestiones discutidas previamente en privado. Subrayó el valor de la presencia de Andrea Orlando en el Consejo Regional, señalando que la falta de continuidad en la oposición y la selección apresurada de candidatos han llevado a derrotas repetidas. Según Pastorino, una campaña electoral no es suficiente para construir un gobierno sólido. Elogió la experiencia de Orlando, enfatizando la necesidad de un camino colectivo para involucrar a los votantes. Orlando es visto como un punto de referencia para la oposición. Pastorino destacó la urgencia de vincular los niveles regional y municipal, abandonando la “lógica de urgencia electoral” a favor de caminos políticos coherentes.

FR. Gianni Pastorino, conseiller régional, a souligné l’importance du débat public sur des questions auparavant discutées en privé. Il a mis en avant la valeur de la présence de Andrea Orlando au Conseil Régional, notant que le manque de continuité dans l’opposition et la sélection précipitée des candidats ont conduit à des défaites répétées. Selon Pastorino, une campagne électorale ne suffit pas pour construire un gouvernement solide. Il a loué l’expertise de Orlando, soulignant la nécessité d’une voie collective pour engager les électeurs. Orlando est considéré comme un point de référence pour l’opposition. Pastorino a souligné l’urgence de lier les niveaux régional et municipal, abandonnant la “logique de l’urgence électorale” au profit de chemins politiques cohérents.

(effe)