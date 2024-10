Albenga, sindaco Tomatis: “Fare un’analisi del voto è molto difficile”

A un giorno dalle elezioni regionali, il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha condiviso alcune riflessioni sui risultati elettorali. Secondo Tomatis, Albenga è una città complessa, ricca di contraddizioni, ma ciò che emerge con chiarezza è la tendenza a scegliere le persone piuttosto che le ideologie. “Fare un’analisi del voto è molto difficile, così come lo è interpretare il pensiero dei cittadini”, ha affermato.

Durante le elezioni comunali, i cittadini hanno scelto Tomatis e la sua squadra, sottolineando la loro fiducia nelle persone che mettono al centro il bene della città. Un risultato significativo è stato raggiunto con un’amministrazione di centrosinistra al terzo mandato consecutivo e, per la prima volta, due mandati consecutivi dello stesso sindaco.

Tomatis ha espresso orgoglio per questo risultato, che evidenzia come le scelte elettorali locali siano basate sulla valutazione delle persone e delle loro qualità. Anche in questa tornata elettorale per le regionali, Giorgio Cangiano ha ottenuto un grande consenso personale, con 2280 voti ad Albenga e 4152 nella Provincia di Savona. Nonostante il Partito Democratico sia stato il più votato, molti elettori hanno optato per il voto disgiunto, sostenendo il candidato presidente del centrodestra ma preferendo Cangiano.

Un altro tema riemerso dal voto è quello della sanità. “Questo risultato ha lasciato un po’ di amaro in bocca specialmente a chi si è sempre interessato della questione sanità”, ha commentato Tomatis. Nonostante la rielezione di Bucci possa sembrare un segnale di approvazione per la gestione sanitaria attuale, Tomatis spera che le promesse elettorali vengano mantenute.

Il sindaco di Albenga ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel continuare a battersi per l’ospedale locale, chiedendo alla Regione di rispettare gli impegni presi. Ha concluso augurando buon lavoro al Presidente Bucci e ai consiglieri regionali eletti, sollecitando una maggiore attenzione verso la Provincia di Savona, che, secondo lui, è stata trascurata. Elezioni regionali Liguria. Come (e chi) hanno votato ad Albenga | Elezioni regionali Liguria. Il voto alle liste e i consiglieri eletti nella circoscrizione Savona

EN. The mayor of Albenga, Riccardo Tomatis, reflected on regional election results, stressing the city’s focus on people over ideologies. He highlighted the difficulty of analyzing voter behavior. In local elections, citizens trusted Tomatis and his team, leading to a third consecutive center-left administration and Tomatis‘s two terms. Giorgio Cangiano gained significant support with 2,280 votes in Albenga and 4,152 in Savona. Many voters opted for split voting, supporting the center-right president but preferring Cangiano. Health care was a major concern. Despite Bucci‘s re-election, Tomatis hopes promises are kept. He emphasized commitment to the local hospital and urged the region to focus more on Savona.

ES. El alcalde de Albenga, Riccardo Tomatis, reflexionó sobre los resultados de las elecciones regionales, enfatizando el enfoque de la ciudad en las personas sobre las ideologías. Destacó la dificultad de analizar el comportamiento de los votantes. En las elecciones locales, los ciudadanos confiaron en Tomatis y su equipo, logrando una tercera administración consecutiva de centro-izquierda y dos mandatos de Tomatis. Giorgio Cangiano obtuvo un apoyo significativo con 2,280 votos en Albenga y 4,152 en Savona. Muchos votantes optaron por el voto dividido, apoyando al presidente de centroderecha pero prefiriendo a Cangiano. La atención médica fue una gran preocupación. A pesar de la reelección de Bucci, Tomatis espera que se cumplan las promesas. Enfatizó el compromiso con el hospital local y pidió a la región que se enfoque más en Savona.

FR. Le maire d’Albenga, Riccardo Tomatis, a réfléchi aux résultats des élections régionales, soulignant l’importance accordée par la ville aux personnes plutôt qu’aux idéologies. Il a souligné la difficulté d’analyser le comportement des électeurs. Lors des élections locales, les citoyens ont fait confiance à Tomatis et son équipe, aboutissant à une troisième administration consécutive de centre-gauche et deux mandats pour Tomatis. Giorgio Cangiano a obtenu un soutien significatif avec 2 280 voix à Albenga et 4 152 à Savona. Beaucoup d’électeurs ont opté pour le vote partagé, soutenant le président de centre-droit mais préférant Cangiano. Les soins de santé étaient une préoccupation majeure. Malgré la réélection de Bucci, Tomatis espère que les promesses seront tenues. Il a souligné l’engagement envers l’hôpital local et a exhorté la région à se concentrer davantage sur Savona.

(effe)