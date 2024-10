Gli accordi Ramoge e Pelagos in favore della preservazione dell’ambiente marino

Lo scorso 15 ottobre, un evento congiunto dedicato alla protezione dell’ambiente marino si è svolto al Campus Mediterraneo-Medioriente di Sciences Po Paris a Mentone, organizzato dagli Accordi Pelagos e RAMOGE. La Comunità di agglomerazione della Riviera Francese (CARF) ha ospitato l’incontro, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dei tre Paesi firmatari, sindaci, assessori, funzionari dei comuni e gestori delle Aree Marine Protette e dei Parchi Nazionali delle zone interessate. Presenti anche gli Ambasciatori Pelagos e alcuni membri dei gruppi di lavoro e partner degli Accordi.

L’evento ha seguito la firma di un Protocollo d’Intesa tra i Segretariati degli Accordi, siglato il 22 marzo durante la Monaco Ocean Week 2024, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Durante la mattinata, i Segretariati hanno illustrato le attività svolte per la protezione ambientale, con un focus particolare sulla riduzione dell’inquinamento.

I partecipanti sono stati poi suddivisi in due tavole rotonde. Una ha esplorato le azioni degli enti territoriali e delle Aree Marine Protette, mentre l’altra ha discusso l’evoluzione del partenariato con i diportisti degli Ambasciatori Pelagos attraverso un esercizio di intelligenza collettiva. I risultati delle discussioni saranno analizzati dai Segretariati e discussi nei gruppi di lavoro, per poi essere presentati alle autorità decisionali.

La giornata si è conclusa con un’opera dell’artista monegasco Anthony Alberti, alias Mr One Teas, realizzata con la partecipazione degli studenti di Sciences Po e degli altri partecipanti. Il successo dell’evento ha spinto gli Accordi RAMOGE e Pelagos a pianificare un rafforzamento della collaborazione per il futuro.

Nel 2002 è entrato in vigore l’Accordo Pelagos, un’iniziativa internazionale volta a creare un santuario per la protezione dei mammiferi marini nel Mediterraneo. Questo santuario, unico nel suo genere, è dedicato alla salvaguardia di una biodiversità straordinaria, dove si possono osservare regolarmente otto specie di cetacei e, occasionalmente, la Foca monaca. L’obiettivo è migliorare la conservazione dell’ambiente marino, monitorando e gestendo l’impatto umano sulle specie e sugli habitat. Riconosciuto come “Area Specialmente Protetta d’Importanza Mediterranea” (SPAMI) dalla Convenzione di Barcellona e dal Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite, il santuario è stato anche designato come Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), insieme al Corridoio spagnolo di migrazione dei cetacei.

Parallelamente, l’Accordo RAMOGE rappresenta un’intesa di cooperazione tra Francia, Monaco e Italia per la tutela dell’ambiente marino. Le sue attività si concentrano sulla conservazione degli ecosistemi costieri e sulla valutazione delle pressioni antropiche. Include anche misure per contrastare l’inquinamento, come gli sversamenti di idrocarburi o sostanze pericolose. L’accordo si impegna altresì in iniziative di sensibilizzazione pubblica. La zona d’azione originale, da Saint-Raphaël a Genova passando per Monaco, ha dato il nome all’accordo. Attualmente, la sua estensione va dalla foce del Rodano fino alla Toscana per la gestione delle zone costiere, e dal Rodano al Capo d’Anzio, comprendendo Corsica e nord della Sardegna per il controllo dell’inquinamento.

EN. Marine Environment Protection: On October 15, an event at Sciences Po’s Mediterranean-Middle East Campus in Menton was organized by the Pelagos and RAMOGE Agreements. The CARF hosted representatives from the three signatory countries, mayors, assessors, officials, and managers of Protected Marine Areas and National Parks. Also present were Pelagos Ambassadors and partners. After a Memorandum of Understanding was signed in March, the meeting focused on reducing pollution. Two roundtables delved into territorial actions and the evolution of partnerships with boaters. Artist Anthony Alberti collaborated with students for a final artwork. The event encouraged future collaboration between RAMOGE and Pelagos.

ES. Protección del Medio Ambiente Marino: El 15 de octubre, un evento en el Campus Mediterráneo-Oriente Medio de Sciences Po en Menton fue organizado por los Acuerdos Pelagos y RAMOGE. La CARF acogió a representantes de los tres países firmantes, alcaldes, asesores, funcionarios y gestores de Áreas Marinas Protegidas y Parques Nacionales. También estuvieron presentes los Embajadores Pelagos y socios. Tras la firma de un Protocolo de Entendimiento en marzo, la reunión se centró en la reducción de la contaminación. Dos mesas redondas exploraron las acciones territoriales y la evolución de las asociaciones con navegantes. El artista Anthony Alberti colaboró con estudiantes en una obra final. El evento fomentó la futura colaboración entre RAMOGE y Pelagos.

FR. Protection de l’Environnement Marin: Le 15 octobre, un événement au Campus Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po à Menton a été organisé par les Accords Pelagos et RAMOGE. Le CARF a accueilli des représentants des trois pays signataires, des maires, des conseillers, des fonctionnaires et des gestionnaires des Aires Marines Protégées et des Parcs Nationaux. Étaient également présents les Ambassadeurs Pelagos et des partenaires. Après la signature d’un Protocole d’Entente en mars, la réunion a porté sur la réduction de la pollution. Deux tables rondes ont examiné les actions territoriales et l’évolution des partenariats avec les plaisanciers. L’artiste Anthony Alberti a collaboré avec des étudiants pour une œuvre finale. L’événement a encouragé une future collaboration entre RAMOGE et Pelagos.