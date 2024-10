Elezioni regionali Liguria. Giorgio Cangiano chiude la campagna elettorale ad Albenga

Giorgio Cangiano si prepara a chiudere la sua campagna elettorale come candidato consigliere regionale per il centrosinistra a sostegno di Andrea Orlando. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 ottobre ad Albenga, in piazza Trincheri, dove la serata sarà accompagnata dalla musica dei Tre Gotti e un rinfresco.

La campagna elettorale di Cangiano è stata “tanto breve quanto intensa”, ha dichiarato il candidato dopo un mese di incontri con i cittadini in diverse località del Ponente ligure, da Arnasco a Ceriale, sino a Finale Ligure. L’ultimo incontro si tiene oggi, 23 ottobre, a Cairo Montenotte.

Durante il suo tour, Cangiano ha potuto osservare da vicino la “delusione dei cittadini per il mal governo della Regione a guida centrodestra di questi 9 anni”. Ha anche avuto l’opportunità di approfondire le “problematiche ed esigenze” locali.

L’evento finale ad Albenga sarà un momento per discutere delle sfide che attendono la regione e il Ponente, fra cui la sanità pubblica, le infrastrutture, il lavoro, il dissesto idrogeologico e la viabilità. Cangiano invita tutti a partecipare per “confrontarci ancora una volta, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio”.

EN. Giorgio Cangiano concludes his campaign as a regional council candidate for the center-left supporting Andrea Orlando. The event will take place on Thursday, October 24, in Albenga, at Piazza Trincheri, featuring live music by Tre Gotti and refreshments. Cangiano stated that the campaign, “brief but intense,” allowed him to meet citizens in various locations of the Ligurian Ponente, from Arnasco to Finale Ligure. During his tour, he noticed disappointment with the center-right regional governance and explored local needs. The final meeting will provide an opportunity to discuss challenges such as public health, infrastructure, employment, hydrogeological instability, and mobility.

ES. Giorgio Cangiano concluye su campaña como candidato a consejero regional por el centro-izquierda apoyando a Andrea Orlando. El evento se llevará a cabo el jueves 24 de octubre en Albenga, en la Piazza Trincheri, con música en vivo de Tre Gotti y refrescos. Cangiano afirmó que la campaña, “breve pero intensa”, le permitió conocer a ciudadanos en varias localidades del Poniente ligur, desde Arnasco hasta Finale Ligure. Durante su recorrido, notó la decepción con el gobierno regional de centroderecha y exploró las necesidades locales. La reunión final será una oportunidad para discutir desafíos como la salud pública, infraestructura, empleo, inestabilidad hidrogeológica y movilidad.

FR. Giorgio Cangiano conclut sa campagne comme candidat au conseil régional pour le centre-gauche en soutien à Andrea Orlando. L’événement aura lieu jeudi 24 octobre à Albenga, sur la place Trincheri, avec de la musique live de Tre Gotti et des rafraîchissements. Cangiano a déclaré que la campagne, “courte mais intense”, lui a permis de rencontrer les citoyens dans divers lieux du Ponant ligure, d’Arnasco à Finale Ligure. Lors de sa tournée, il a constaté la déception face au gouvernement régional de centre-droit et a exploré les besoins locaux. La rencontre finale sera l’occasion de discuter des défis comme la santé publique, les infrastructures, l’emploi, l’instabilité hydro-géologique et la mobilité.