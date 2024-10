Economia circolare: rifinanziata quarta edizione bando regionale

Da Regione Liguria ulteriori 4,6 milioni di euro per finanziare tutte le richieste ammissibili presentate dalle imprese nell’ambito della quarta edizione del bando dedicato alla conversione delle attività aziendali da un approccio lineare a uno circolare. Questa iniziativa rientra nell’azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027.

L’obiettivo principale del bando è promuovere progetti che trasformino il modo di operare delle aziende, favorendo interventi che mirano a ottimizzare l’uso delle materie prime, valorizzare i materiali rinnovabili, ridurre il consumo di risorse ed energia, e incentivare il recupero e il riuso degli scarti di lavorazione.

Grazie a un provvedimento della giunta regionale, la dotazione complessiva del bando è stata portata a 9,4 milioni di euro. Durante il periodo di attivazione del bando, dal 27 giugno al 26 luglio, sono state presentate 41 richieste di finanziamento. Tutte le domande considerate ammissibili da Filse potranno beneficiare dell’agevolazione regionale, che coprirà fino al 100% dei costi.

Pubblicità

La misura regionale offre un supporto finanziario che combina un 50% di prestito a tasso agevolato dell’1,5% da restituire entro otto anni, un contributo per ridurre il costo di garanzia del 4% e un contributo a fondo perduto che può coprire fino al 50% delle spese sostenute.

EN. Regione Liguria allocated an additional 4.6 million euros to fund all eligible business applications for the transition from a linear to a circular model, as part of action 2.6.1 of the PR FESR 2021-2027. The initiative aims to encourage projects optimizing the use of raw materials, enhancing renewable materials, reducing the consumption of resources and energy, and promoting the reuse of processing waste. Thanks to a regional measure, the total fund is now 9.4 million euros. The 41 eligible applications will receive financial support, including a subsidized loan, guarantee contributions, and a non-repayable grant.

ES. Regione Liguria destinó 4,6 millones de euros adicionales para financiar todas las solicitudes empresariales elegibles para la transición de un modelo lineal a uno circular, como parte de la acción 2.6.1 del PR FESR 2021-2027. La iniciativa busca fomentar proyectos que optimicen el uso de materias primas, potencien los materiales renovables, reduzcan el consumo de recursos y energía, y promuevan la reutilización de residuos de procesamiento. Gracias a una medida regional, el fondo total es ahora de 9,4 millones de euros. Las 41 solicitudes elegibles recibirán apoyo financiero, incluyendo un préstamo subvencionado, contribuciones para la garantía y una subvención no reembolsable.

FR. La Région Ligurie a alloué 4,6 millions d’euros supplémentaires pour financer toutes les demandes d’entreprises éligibles à la transition d’un modèle linéaire à un modèle circulaire, dans le cadre de l’action 2.6.1 du PR FESR 2021-2027. L’initiative vise à encourager des projets optimisant l’utilisation des matières premières, valorisant les matériaux renouvelables, réduisant la consommation de ressources et d’énergie, et promouvant la réutilisation des déchets de traitement. Grâce à une mesure régionale, le fonds total est désormais de 9,4 millions d’euros. Les 41 demandes éligibles recevront un soutien financier, incluant un prêt subventionné, des contributions pour la garantie et une subvention non remboursable.