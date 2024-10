ARPAL: Impredicibilità e cambiamenti per il meteo del prossimo week end in Liguria

L’incertezza domina le previsioni meteo per il fine settimana nel nord-ovest italiano. L’Arpal segnala che i modelli meteorologici non riescono a fornire un quadro chiaro, con frequenti cambiamenti nelle previsioni di precipitazioni tra Liguria e Costa Azzurra.

Nei prossimi giorni, una massa di aria fredda proveniente dal nord Atlantico si sposterà verso l’Europa occidentale. Questa situazione, definita tecnicamente come un “cut off“, presenta ancora molte incognite riguardo alla sua traiettoria e posizione, che non sono facilmente prevedibili con precisione fino a due-tre giorni prima.

Anche una piccola variazione di decine di chilometri può avere un impatto significativo sui fenomeni meteorologici in Liguria, influenzando le configurazioni dei venti, le precipitazioni e i loro effetti sul terreno.

Pubblicità

I modelli ad alta risoluzione offrono previsioni fino a 48 ore in anticipo, il che significa che per avere un quadro completo delle condizioni di un giorno, è necessario attendere fino al giorno precedente.

Attualmente, il nord è interessato da una ventilazione meridionale che sale dal canale di Sicilia verso il Tirreno, portando aria calda e umida e mantenendo condizioni instabili ma senza fenomeni intensi. Domani, tuttavia, è previsto il possibile innesco di una convergenza al largo delle coste di levante, con venti in quota che potrebbero spingere verso le aree costiere nel pomeriggio-sera.

La situazione sarà ulteriormente valutata nell’aggiornamento previsionale di domani mattina, quando si esamineranno le condizioni per la notte successiva e per la giornata di venerdì. Con il fine settimana in arrivo, l’unica strategia sensata è attendere ulteriori sviluppi.

Per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, i bollettini meteorologici emessi dall’Arpal e dalla Protezione Civile indicano un cielo prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata. Sono previste precipitazioni sparse, che potrebbero assumere carattere di rovescio temporalesco nella zona Centro-Levante. I venti provengono dai quadranti settentrionali e saranno moderati, con rinforzi locali su Centro-Ponente. Nel pomeriggio, è prevista una parziale attenuazione con l’arrivo di brezze locali. Il mare sarà mosso al largo, specialmente a Ponente, e stirato sottocosta, mentre risulterà poco mosso su Centro-Levante. La Protezione Civile segnala una bassa probabilità di temporali forti. Le temperature minime rimarranno generalmente stazionarie, mentre le massime subiranno una lieve diminuzione. L’umidità si manterrà su valori medio-alti.

EN. Uncertainty dominates the weather forecast for the weekend in northwestern Italy. Arpal reports that meteorological models offer variable predictions of precipitation between Liguria and the French Riviera. A cold air mass from the North Atlantic approaches, creating an unpredictable “cut off.” Even small changes can affect winds and precipitation in Liguria. High-resolution models predict up to 48 hours in advance, requiring constant updates. Currently, the north experiences southern winds bringing instability. Possible convergence along the eastern coast tomorrow. On Thursday, October 24, a cloudy sky and thunderstorms are expected in the Central-Eastern area, with moderate winds and rough seas. The Civil Protection reports a low probability of strong thunderstorms.

ES. La incertidumbre domina el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el noroeste de Italia. Arpal informa que los modelos meteorológicos ofrecen predicciones variables de precipitaciones entre Liguria y la Costa Azul. Una masa de aire frío del Atlántico Norte se acerca, creando un “cut off” impredecible. Incluso pequeños cambios pueden afectar los vientos y las precipitaciones en Liguria. Los modelos de alta resolución predicen hasta 48 horas antes, requiriendo actualizaciones constantes. Actualmente, el norte experimenta vientos del sur que traen inestabilidad. Posible convergencia a lo largo de la costa oriental mañana. El jueves 24 de octubre, se espera un cielo nublado y tormentas en el área Centro-Oriental, con vientos moderados y mares agitados. La Protección Civil informa una baja probabilidad de tormentas fuertes.

FR. L’incertitude domine les prévisions météo pour le week-end dans le nord-ouest de l’Italie. Arpal signale que les modèles météorologiques offrent des prévisions variables de précipitations entre la Ligurie et la Côte d’Azur. Une masse d’air froid de l’Atlantique Nord approche, créant une situation imprévisible de “cut off.” Même de petits changements peuvent affecter les vents et les précipitations en Ligurie. Les modèles haute résolution prévoient jusqu’à 48 heures à l’avance, nécessitant des mises à jour constantes. Actuellement, le nord connaît des vents du sud apportant de l’instabilité. Possible convergence le long de la côte est demain. Jeudi 24 octobre, un ciel nuageux et des orages sont attendus dans la région Centre-Est, avec des vents modérés et des mers agitées. La Protection Civile signale une faible probabilité de forts orages.