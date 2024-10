Meteo Liguria: schiarite sulla costa, coperto nei versanti padani

Per oggi, domenica 20 ottobre, i bollettini meteorologici emessi dall’Arpal e dalla Protezione Civile prevedono una situazione di stabilità meteorologica grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico. Questo fenomeno porterà a progressive schiarite sulla costa già dal mattino, anche se saranno disturbate dal transito di velature.

Nei versanti padani, invece, il cielo rimarrà coperto o molto nuvoloso a causa del persistente flusso settentrionale, che favorirà ancora deboli piovaschi. Questi saranno più probabili durante la notte e più sporadici nel resto della giornata. Le temperature sono previste in aumento, soprattutto le massime sulla costa, mentre sui versanti padani ci sarà una scarsa escursione termica. L’umidità si manterrà su valori medio-alti.

Per quanto riguarda i venti, saranno settentrionali e in calo da burrasca a forti dal mattino sul Centro-Ponente, con locali raffiche fino a 60-80 km/h su sbocchi vallivi e capi esposti. Altrove, i venti settentrionali saranno moderati. Il mare si presenterà mosso, localmente molto mosso nella notte sui capi del Ponente, mentre sarà poco mosso sull’estremo Ponente.

Le zone interessate sono suddivise come segue: la Zona A comprende i Bacini Liguri Marittimi di Ponente, la Zona B include i Bacini Liguri Marittimi di Centro, la Zona C si riferisce ai Bacini Liguri Marittimi di Levante, la Zona D riguarda i Bacini Liguri Padani di Ponente e, infine, la Zona E comprende i Bacini Liguri Padani di Levante.

EN. Today, Sunday, October 20, weather reports from Arpal and Civil Protection indicate a situation of meteorological stability due to an anticyclonic ridge. There will be gradual clearings on the coast from the morning, disturbed by veils. In the Padani slopes, the sky will remain overcast or very cloudy due to the northern flow, with light showers at night and sporadic during the day. Temperatures will rise, especially the coastal highs, while on the Padani slopes the thermal excursion will be limited. Humidity will be medium-high. The northern winds will decrease from stormy to strong in the Centro-Ponente area, with gusts up to 60-80 km/h. The sea will be rough, locally very rough at night on the Ponente capes, slightly rough on the extreme Ponente.

ES. Hoy, domingo 20 de octubre, los informes meteorológicos de Arpal y Protección Civil indican una situación de estabilidad meteorológica debido a un promontorio anticiclónico. Habrá despejes progresivos en la costa desde la mañana, perturbados por veladuras. En las vertientes padanas, el cielo permanecerá cubierto o muy nublado debido al flujo norte, con chubascos ligeros por la noche y esporádicos durante el día. Las temperaturas aumentarán, especialmente las máximas costeras, mientras que en las vertientes padanas la excursión térmica será limitada. La humedad será medio-alta. Los vientos del norte disminuirán de tormentosos a fuertes en el área de Centro-Ponente, con ráfagas de hasta 60-80 km/h. El mar estará agitado, localmente muy agitado por la noche en los cabos de Ponente, ligeramente agitado en el extremo Ponente.

FR. Aujourd’hui, dimanche 20 octobre, les bulletins météorologiques d’Arpal et de la Protection Civile indiquent une situation de stabilité météorologique due à une crête anticyclonique. Il y aura des éclaircies progressives sur la côte dès le matin, perturbées par des voiles. Sur les versants padans, le ciel restera couvert ou très nuageux en raison du flux nord, avec de légères averses nocturnes et sporadiques durant la journée. Les températures augmenteront, surtout les maximales côtières, tandis que sur les versants padans l’amplitude thermique sera limitée. L’humidité sera moyenne-haute. Les vents du nord diminueront de tempête à forts dans la zone Centro-Ponente, avec des rafales jusqu’à 60-80 km/h. La mer sera agitée, localement très agitée la nuit sur les caps de Ponente, légèrement agitée sur l’extrême Ponente.