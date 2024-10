Meteo Liguria: cielo grigio e possibili piovaschi

Per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre, i bollettini meteorologici forniti dall’Arpal e dalla Protezione Civile prevedono un tempo prevalentemente grigio e piovoso sul levante durante la mattinata, specialmente nelle zone interne. Sull’area di Ponente, si attendono nuvolosità irregolare e possibili piovaschi. Nel pomeriggio, si prevede una variabilità con locali schiarite che si alterneranno a addensamenti e precipitazioni, più probabili nelle zone interne del Centro-Levante.

Per quanto riguarda le temperature, si prevede una diminuzione delle minime, mentre le massime rimarranno stazionarie nel complesso, con un possibile aumento locale a Ponente e una lieve diminuzione a Levante. L’umidità si manterrà su valori medio-alti.

I venti, prevalentemente settentrionali, saranno moderati in mattinata con isolati rinforzi. Dal pomeriggio, si intensificheranno fino a diventare forti, con raffiche locali intorno ai 60-70 km/h, soprattutto sul Centro-Ponente della regione. Il mare sarà mosso in mattinata su tutte le coste, con un lento e progressivo calo del moto ondoso da Ponente nel pomeriggio. In serata, il mare sarà ancora mosso su Centro-Levante e poco mosso a Ponente.

La Protezione Civile segnala vento forte settentrionale. L’allontanamento verso sud della depressione favorisce un richiamo di aria umida da nordest, causando precipitazioni deboli, solo localmente moderate sui versanti padani e sul Levante. Nella notte, si prevede l’ingresso di venti sostenuti da nord e nordovest sul settore centrale, con un progressivo rinforzo fino a diventare localmente forti da metà giornata su B (i Bacini Liguri Marittimi di Centro) e sulla parte orientale di A (che comprende i Bacini Liguri Marittimi di Ponente), in maniera più diffusa in serata con raffiche locali fino a 60-70 km/h.

Le zone interessate sono suddivise come segue: la Zona A comprende i Bacini Liguri Marittimi di Ponente, la Zona B include i Bacini Liguri Marittimi di Centro, la Zona C si riferisce ai Bacini Liguri Marittimi di Levante, la Zona D riguarda i Bacini Liguri Padani di Ponente e, infine, la Zona E comprende i Bacini Liguri Padani di Levante.

EN. For today, Saturday, October 19, weather forecasts from Arpal and Civil Protection indicate predominantly gray and rainy conditions in the morning in Levante, with irregular cloudiness and possible showers in Ponente. In the afternoon, expect variability with local clearings and precipitation, more likely in the inland areas of Centro-Levante. Minimum temperatures will decrease, while maximum temperatures will remain stable, with possible local variations. Humidity will be medium-high. Northern winds will be moderate in the morning, intensifying in the afternoon with gusts up to 60-70 km/h. The sea will be rough in the morning, decreasing in the afternoon. Civil Protection warns of strong northern winds and possible light precipitation.

ES. Para hoy, sábado 19 de octubre, las previsiones meteorológicas de Arpal y Protección Civil indican condiciones mayormente grises y lluviosas en la mañana en Levante, con nubosidad irregular y posibles chubascos en Ponente. Por la tarde, se espera variabilidad con despejes locales y precipitaciones, más probables en las áreas interiores de Centro-Levante. Las temperaturas mínimas disminuirán, mientras que las máximas se mantendrán estables, con posibles variaciones locales. La humedad será media-alta. Los vientos del norte serán moderados en la mañana, intensificándose en la tarde con ráfagas de hasta 60-70 km/h. El mar estará agitado en la mañana, disminuyendo por la tarde. Protección Civil advierte de vientos fuertes del norte y posibles precipitaciones ligeras.

FR. Pour aujourd’hui, samedi 19 octobre, les prévisions météorologiques de l’Arpal et de la Protection Civile indiquent des conditions majoritairement grises et pluvieuses le matin à Levante, avec une nébulosité irrégulière et des averses possibles à Ponente. Dans l’après-midi, une variabilité avec des éclaircies locales et des précipitations est attendue, plus probables dans les zones intérieures de Centro-Levante. Les températures minimales diminueront, tandis que les maximales resteront stables, avec des variations locales possibles. L’humidité sera moyenne-haute. Les vents du nord seront modérés le matin, s’intensifiant l’après-midi avec des rafales jusqu’à 60-70 km/h. La mer sera agitée le matin, diminuant dans l’après-midi. La Protection Civile avertit de vents forts du nord et de possibles précipitations légères.