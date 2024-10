Maltempo: intervento ad Albisola per la frana in località Ellera

La Protezione civile della Regione Liguria ha comunicato che, a seguito della frana verificatasi durante la notte nella località di Ellera, nel Comune di Albisola Superiore, è stata creata una via alternativa lungo l’alveo del torrente Sansobbia. Questo intervento ha permesso di svuotare il lago artificiale che minacciava alcune abitazioni nella frazione di Casino, mentre la frana si era verificata nella frazione Olmo. L’operazione è stata completata dopo un sopralluogo dei geologi, i quali hanno confermato che non ci sono stati ulteriori movimenti franosi.

La Regione Liguria, tramite la sala operativa della Protezione civile regionale, continua a monitorare la situazione per consentire ai cinque nuclei familiari della frazione di Albisola di rientrare nelle proprie abitazioni il prima possibile.

EN. The Civil Protection of the Liguria Region announced that, following a night landslide in the locality of Ellera, Municipality of Albisola Superiore, an alternative route was opened along the Sansobbia torrent. This allowed the artificial lake, which threatened some houses in the Casino hamlet, to be drained, while the landslide occurred in the Olmo hamlet. After a geological survey, the absence of further landslide movements was confirmed. The Liguria Region, through the Civil Protection operations center, continues to monitor the situation to allow the five families in the Albisola hamlet to return to their homes as soon as possible.

ES. La Protección Civil de la Región de Liguria anunció que, tras un deslizamiento nocturno en la localidad de Ellera, en el Municipio de Albisola Superiore, se abrió una ruta alternativa a lo largo del torrente Sansobbia. Esto permitió drenar el lago artificial que amenazaba algunas casas en la aldea de Casino, mientras que el deslizamiento ocurrió en la aldea de Olmo. Después de una inspección geológica, se confirmó la ausencia de nuevos movimientos de deslizamiento. La Región de Liguria, a través del centro de operaciones de Protección Civil, continúa monitoreando la situación para permitir que las cinco familias en la aldea de Albisola regresen a sus hogares lo antes posible.

FR. La Protection civile de la Région de Ligurie a annoncé qu’à la suite d’un glissement de terrain nocturne dans la localité d’Ellera, Municipalité d’Albisola Superiore, une route alternative a été ouverte le long du torrent Sansobbia. Cela a permis de vider le lac artificiel qui menaçait certaines maisons dans le hameau de Casino, tandis que le glissement de terrain s’était produit dans le hameau d’Olmo. Après une inspection géologique, l’absence de nouveaux mouvements de terrain a été confirmée. La Région de Ligurie, par le biais du centre opérationnel de la Protection civile, continue de surveiller la situation pour permettre aux cinq familles du hameau d’Albisola de retourner chez elles dès que possible.