Nona edizione di “Update on Ischemic Stroke”

Alla sua nona edizione, il congresso “Update on Ischemic Stroke” continua a riunire clinici e ricercatori da tutta Italia per approfondire i molteplici aspetti legati allo stroke. Il 19 ottobre 2024, presso la Sala Consiliare del Comune di Loano, si terrà l’evento organizzato dalla S.C. di Neurologia di Pietra Ligure, diretta dalla dottoressa Tiziana Tassinari.

Il congresso vedrà la partecipazione di esperti di fama nazionale e internazionale, che discuteranno non solo delle implicazioni cliniche dello stroke ma anche di quelle organizzative e gestionali. Il programma interdisciplinare è rivolto a diverse figure professionali: neurologi, cardiologi, neuroradiologi interventisti, internisti, chirurghi vascolari, medici di medicina d’urgenza, medici del territorio e medici di medicina generale. Lo stroke sarà affrontato nella sua interezza, considerando fattori di rischio, comorbilità e l’integrazione con la cardiologia.

Il focus iniziale sarà sulla gestione dello stroke in Liguria, con un’attenzione particolare al Ponente ligure. Una tavola rotonda discuterà dell’organizzazione, dei criteri di centralizzazione e dei risultati raggiunti nelle province di Savona e Imperia. Si analizzerà l’importanza del tempo nella gestione dello stroke e come ottimizzare l’organizzazione per migliorare l’outcome dei pazienti. L’Ospedale S. Corona, centro Hub per il Ponente della Liguria, ha sviluppato un’efficace organizzazione grazie alla collaborazione di tutte le figure coinvolte nella gestione dei pazienti. L’obiettivo è condividere esperienze, stimolare riflessioni e porre il paziente al centro delle discussioni.

Dal punto di vista clinico, si affronteranno temi come insonnia, depressione, ipercolesterolemia, diabete e cardiopatie metaboliche, tutti fattori di rischio per lo stroke. Verranno analizzati casi clinici e si dedicherà uno spazio particolare alle diverse forme di amiloidosi, un tema di grande interesse per neurologi e cardiologi. Si evidenzierà come prevenzione e terapie acute abbiano migliorato la prognosi dei pazienti e ridotto i tassi di mortalità. Verrà anche presentata una nuova terapia per la gestione dell’ictus ischemico acuto.

Nonostante i progressi significativi, resta ancora molto da fare, ma l’Italia si distingue per i risultati ottenuti rispetto ad altre nazioni. Il congresso offrirà anche un collegamento via web, mantenendo l’interattività che ha sempre caratterizzato l’evento e favorendo il coinvolgimento del pubblico attraverso domande e confronti.

Tra i relatori e moderatori, vi saranno clinici provenienti da Liguria, Piemonte e Roma, oltre a ricercatori dell’Università di Genova e dell’Università La Sapienza di Roma. Il convegno, riservato agli addetti del settore, ha già registrato quasi 100 iscritti, testimoniando il grande interesse sugli argomenti trattati.

EN. In its ninth edition, the “Update on Ischemic Stroke” congress gathers Italian clinicians and researchers to explore various aspects of stroke. On October 19, 2024, in Loano, the event organized by Pietra Ligure Neurology under Dr. Tiziana Tassinari will feature national and international experts discussing clinical, organizational, and managerial implications of stroke. The interdisciplinary program focuses on risk factors, comorbidities, and integration with cardiology. Special attention will be given to stroke management in Liguria, with discussions on organization and care optimization. Topics like insomnia, depression, and diabetes will be addressed, and a new therapy for acute ischemic stroke will be presented. Online participation is also planned.

SP. En su novena edición, el congreso “Update on Ischemic Stroke” reúne a clínicos e investigadores italianos para explorar varios aspectos del ictus. El 19 de octubre de 2024, en Loano, el evento organizado por Neurología de Pietra Ligure bajo la dirección de la Dra. Tiziana Tassinari contará con expertos nacionales e internacionales que discutirán las implicaciones clínicas, organizativas y de gestión del ictus. El programa interdisciplinario se centra en factores de riesgo, comorbilidades e integración con la cardiología. Se prestará especial atención a la gestión del ictus en Liguria, con debates sobre la organización y optimización de la atención. Se abordarán temas como el insomnio, la depresión y la diabetes, y se presentará una nueva terapia para el ictus isquémico agudo. También se prevé la participación en línea.

FR. À sa neuvième édition, le congrès “Update on Ischemic Stroke” réunit des cliniciens et chercheurs italiens pour explorer divers aspects de l’AVC. Le 19 octobre 2024, à Loano, l’événement organisé par la Neurologie de Pietra Ligure sous la direction de la Dre Tiziana Tassinari accueillera des experts nationaux et internationaux discutant des implications cliniques, organisationnelles et de gestion de l’AVC. Le programme interdisciplinaire se concentre sur les facteurs de risque, les comorbidités et l’intégration avec la cardiologie. Une attention particulière sera accordée à la gestion de l’AVC en Ligurie, avec des discussions sur l’organisation et l’optimisation des soins. Des sujets comme l’insomnie, la dépression et le diabète seront abordés, et une nouvelle thérapie pour l’AVC ischémique aigu sera présentée. La participation en ligne est également prévue.