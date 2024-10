La Camera di Commercio ”Riviere di Liguria” in vetrina alla Fiera del Marrone di Cuneo

L’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” è presente alla Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, che si tiene dal 18 al 20 ottobre, giunta alla sua venticinquesima edizione. Questo evento rappresenta un’importante occasione per promuovere le attività dell’ente e delle aziende liguri, con un’attenzione particolare a Olioliva, la festa dell’olio nuovo, programmata dall’8 al 10 novembre nel centro storico e sulla banchina del porto di Imperia Oneglia.

Allo stand dell’Azienda Speciale in via Roma, i visitatori della Fiera del Marrone possono trovare informazioni dettagliate sulle iniziative turistiche e sugli eventi organizzati dalla Camera di Commercio, oltre a suggerimenti per pianificare una visita in Riviera durante l’autunno. Il programma di Olioliva include assaggi, degustazioni, laboratori di cucina, mostre e convegni, oltre a una mappa degli stand dove è possibile acquistare olio extravergine di qualità taggiasca, prodotti tipici e altre eccellenze del territorio.

Durante l’inaugurazione della Fiera del Marrone, il presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, Enrico Lupi, ha evidenziato la lunga collaborazione e i solidi rapporti tra Imperia e il Cuneese. Questo partenariato tra aziende dei due territori si è consolidato negli anni, con una presenza costante sia alla Fiera del Marrone che a Olioliva.

Le specialità del Piemonte, e in particolare del Cuneese, saranno protagoniste a Imperia durante Olioliva, contribuendo ad accrescere l’attrattiva della manifestazione. Questo evento è in grado di richiamare ogni anno centinaia di espositori e migliaia di visitatori, sia italiani che stranieri.

EN. The “Riviere di Liguria” Chamber of Commerce participates in the 25th National Chestnut Fair in Cuneo from October 18 to 20, promoting local activities and Olioliva, the new oil event, scheduled from November 8 to 10 in Imperia Oneglia. At the stand in Via Roma, visitors can get tourist information and details on upcoming events. Olioliva offers tastings, workshops, and exhibitions, with a map of stands for extra virgin olive oil and typical products. President Enrico Lupi highlighted the collaboration between Imperia and Cuneo, strengthened over the years. Piedmontese specialties will be present at Olioliva, attracting numerous exhibitors and visitors.

ES. La Cámara de Comercio “Riviere di Liguria” participa en la 25ª Feria Nacional de la Castaña en Cuneo del 18 al 20 de octubre, promocionando actividades locales y Olioliva, el evento dedicado al nuevo aceite, programado del 8 al 10 de noviembre en Imperia Oneglia. En el stand en Via Roma, los visitantes pueden obtener información turística y detalles sobre próximos eventos. Olioliva ofrece degustaciones, talleres y exposiciones, con un mapa de stands de aceite de oliva virgen extra y productos típicos. El presidente Enrico Lupi destacó la colaboración entre Imperia y Cuneo, fortalecida a lo largo de los años. Las especialidades piamontesas estarán presentes en Olioliva, atrayendo a numerosos expositores y visitantes.

FR. La Chambre de Commerce “Riviere di Liguria” participe à la 25e Foire Nationale de la Châtaigne de Cuneo du 18 au 20 octobre, promouvant les activités locales et Olioliva, l’événement dédié à l’huile nouvelle, prévu du 8 au 10 novembre à Imperia Oneglia. Au stand de la Via Roma, les visiteurs peuvent obtenir des informations touristiques et des détails sur les événements à venir. Olioliva propose des dégustations, des ateliers et des expositions, avec une carte des stands d’huile d’olive extra vierge et de produits typiques. Le président Enrico Lupi a souligné la collaboration entre Imperia et Cuneo, renforcée au fil des ans. Les spécialités piémontaises seront présentes à Olioliva, attirant de nombreux exposants et visiteurs.