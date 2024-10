Elezioni regionali Liguria. Incontro con Andrea Orlando, innovazione tecnologica e reindustrializzazione

di Franco Astengo (associazione “Il rosso non è il Nero”) — Un incontro con Andrea Orlando, candidato presidente della Regione Liguria nelle prossime elezioni del 27-28 ottobre si è svolto questa mattina, 18 ottobre, presso la sede genovese dall’associazione “Le radici e le ali” (con la quale il nostro “Rosso non è il Nero ha firmato un assieme ad altre 10 associazioni di cultura politica rappresentative di tutta la Regione un documento comune comune per l’invito al voto nella prossima occasione elettorale) un incontro con Andrea Orlando, candidato presidente della Regione Liguria nelle prossime elezioni del 27-28 ottobre .

Con Orlando era presente anche Enzo Amendola responsabile nazionale delle politiche economiche del PD,già ministro per gli affari europei. Tema dell’iniziativa il rapporto Liguria /Europa.

In questa sintesi si cercherà di focalizzare una delle tante questioni sollevate nel dibattito (sanità, scuola, servizi, ecc): al centro della riflessione aperta da Roberto Speciale e da Giancarlo Ferrero si situava infatti il tema del rapporto Liguria /Europa nel quadro di un progetto di reindustrializzazione da portare avanti attraverso una ritrovata competitività del tessuto produttivo della nostra Regione da realizzarsi sul terreno dell’innovazione tecnologica.

Pubblicità

È stato questo del rapporto tra produttività e innovazione uno dei punti di ritardo più vistosi accumulati nel corso del tempo dalla giunta regionale di destra: il privilegio del turismo come fattore di crescita ha rappresentato l’elemento decisivo del grado di bassa produttività complessiva espressa dalla nostra Regione (servizi mediocri, lavoro a tempo determinato e “nero”, bassissimi salari, instabilità diffusa).

Nella relazione di Ferrero è emerso con chiarezza che la Liguria è ben al di sotto delle esigenze necessarie sul tema dell’adeguamento alla velocità della trasformazione tecnico- scientifica (pur essendo sede di centri di eccellenza) e sul tema del rafforzamento della struttura industriale (questione sollevando la quale si intende comprendere anche il decisivo tema infrastrutturale)

La Liguria si colloca al 136° posto su 175 regioni della parte Centro – Ovest dell’Unione Europea e all’ultimo posto fra le regioni italiane del Centro – Nord, nonostante un rapporto molto alto con la ricezione di fondi europei (nono posto a livello nazionale).

Deve essere ricordato come si reperiscano fondi erogati alle imprese dalla Unione Europea e fondi che la Regione distribuisce dopo averli ricevuti da diverse fonti.

I fondi direttamente provenienti dall’Unione Europea sono stati così percentualmente suddivisi (2023): 50% alle imprese (167), il 30% alla ricerca, il 20% all’Università.

I fondi distribuiti dalla Regione ( e qui si tocca il “punctum dolens”) derivano dal PNRR, dai fondi di sviluppo regionale e dai fondi sociali oltre al fondo regionale per la connessione (non utilizzato nel 2023).

Gran parte dei fondi regionali finisce ad attività tipo affittacamere, trattorie, si trovano in elenco addirittura 57 studi dentistici: una elargizione a pioggia con un serie di contributi inferiori ai 10.000 euro (con una media di 17.000 euro).

Anche i fondi PNRR sono stati distribuiti con lo stesso criterio rivolgendosi a piccoli comuni che adesso si trovano in difficoltà a completare le opere e addirittura sono prive di personale in grado di effettuare le necessarie rendicontazioni.

In Liguria su 4.000 progetti se ne stanno concretizzando 500 ed è stato completamente abbandonato il tema del riassetto idro-geologico.

Sul piano nazionale l’Italia sta spendendo 65 milioni al giorno mentre per completare il piano entro il 2026 bisognerebbe impegnarne almeno 180 quotidianamente.

Se l’obiettivo deve essere quello di portare avanti un progetto di reindustrializzazione fondato sull’adeguamento tecnologico e scientifico nella crescita di una complessiva capacità produttiva allora uno dei punti fondamentali da affrontare è quello di un mutamento radicale nell’orientamento e nella capacità di produrre innovazione di metodo da parte dell’Ente Regione.

Nel tempo si è determinato un vero e proprio “spostamento d’asse” nella capacità legislativa dell’Ente Regione trasformato sempre più in una macchina di spesa e di nomina (come si è ben dimostrato nelle vicende recenti che hanno portato all’incriminazione patteggiata dell’ex-presidente Toti).

Una macchina da spesa e da nomina programmata proprio in funzione di quelle elargizioni a pioggia di cui si è parlato nell’incontro con Orlando ed effettuate esclusivamente a scopo clientelare e di raccolta del consenso

La politica regionale nel suo complesso appare così orientata al di fuori da qualsiasi visione di carattere generale.

Una difficoltà questa, nella capacità di esercitare un ruolo di rappresentanza degli interessi generali, che unita alla debolezza specifica delle forze politiche, ha finito con l’allineare il ruolo delle Regioni alla dimensione localistica e corporativa allontandandoci dai centri vitali dello sviluppo e della crescita culturale, scientifica, tecnologica.

Quella dimensione localistica e corporativa appare come uno degli elementi più deleteri nella complessa crisi del nostro sistema politico e che nell’occasione specifica delle elezioni regionali liguri dovrà essere affrontata come punto progettuale prioritario di costruzione di un’alternativa.

EN. This morning, October 18th, at the Genoa headquarters of the association “Le radici e le ali,” a meeting was held with Andrea Orlando, candidate for the presidency of the Liguria Region in the upcoming elections on October 27-28. Accompanied by Enzo Amendola of the PD, Orlando discussed the relationship between Liguria and Europe, focusing on the need for reindustrialization and technological innovation to improve regional productivity. The debate highlighted Liguria’s lag in technological adaptation and fund management, criticizing the current administration for its ineffective governance. The need for a radical change in regional policy was emphasized as a priority for Liguria’s future.

ES. Esta mañana, 18 de octubre, en la sede genovesa de la asociación “Le radici e le ali,” se celebró un encuentro con Andrea Orlando, candidato a la presidencia de la Región de Liguria en las próximas elecciones del 27-28 de octubre. Acompañado por Enzo Amendola del PD, Orlando discutió la relación entre Liguria y Europa, enfocándose en la necesidad de reindustrialización e innovación tecnológica para mejorar la productividad regional. El debate destacó el retraso de Liguria en la adaptación tecnológica y la gestión de fondos, criticando a la actual administración por su gobernanza ineficaz. Se subrayó la necesidad de un cambio radical en la política regional como prioridad para el futuro de Liguria.

FR. Ce matin, 18 octobre, au siège de l’association “Le radici e le ali” à Gênes, une réunion s’est tenue avec Andrea Orlando, candidat à la présidence de la Région Ligurie lors des prochaines élections des 27-28 octobre. Accompagné par Enzo Amendola du PD, Orlando a discuté de la relation entre la Ligurie et l’Europe, en mettant l’accent sur la nécessité de la réindustrialisation et de l’innovation technologique pour améliorer la productivité régionale. Le débat a souligné le retard de la Ligurie dans l’adaptation technologique et la gestion des fonds, critiquant l’administration actuelle pour sa gouvernance inefficace. Le besoin d’un changement radical dans la politique régionale a été souligné comme une priorité pour l’avenir de la Ligurie.