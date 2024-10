Fabbriche Aperte® 2024: studenti savonesi con le idee chiare sul loro futuro

Gli studenti e le studentesse savonesi che hanno partecipato all’edizione 2024 di Fabbriche Aperte® hanno dimostrato di avere le idee chiare. Il programma di orientamento sulle professioni, oggi più richieste dalle aziende locali, ha fornito preziose informazioni sul mondo del lavoro, aiutando i giovani a sviluppare interessi e idee per il loro futuro. Questo è quanto emerge dai dati del sondaggio condotto durante la diciassettesima edizione del progetto, che ha visto gli studenti visitare impianti e reparti produttivi e ascoltare le testimonianze dirette dei lavoratori.

Promosso dall’Unione Industriali di Savona e sviluppato con il sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, della Fondazione De Mari e con il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Fabbriche Aperte® è finanziato dalla Regione Liguria con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Il progetto, approvato con DGR 978/2022, si conferma un efficace strumento di orientamento verso il futuro, valorizzando l’importanza delle materie tecnico-scientifiche, il cui interesse cresce tra gli studenti.

Fabbriche Aperte®, sviluppato su un format originale di Noisiamofuturo e realizzato con il supporto dell’Associazione Giovani per la Scienza e dei membri del Consolato Provinciale di Savona della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, ha registrato un trend di crescita costante sia in termini di partecipazione che di consapevolezza sull’importanza delle materie STEM.

Il 68% degli studenti di seconda media ha già scelto la scuola superiore da frequentare e, tra questi, il 59% ha optato per un indirizzo tecnico-scientifico. Anche le ragazze mostrano un crescente interesse per questi percorsi, con circa il 45% che dichiara di voler proseguire verso professioni scientifiche.

Il 65% degli studenti ha un’idea chiara del lavoro che vorranno fare da grandi, mentre la restante parte, pur non avendo un’idea precisa, desidera svolgere una professione che piaccia, al di là della retribuzione. Le ragazze, in particolare, privilegiano la soddisfazione personale (81% contro il 27% dei maschi) e sono più determinate nelle scelte lavorative, puntando a professioni altamente specializzate.

Rispetto all’anno precedente, è aumentata la scelta di professioni nel settore sanitario, con un notevole incremento verso la psicologia, e sono in crescita anche le professioni legate al mondo animale, come veterinari e addestratori. Le professioni tecniche e professionali, come ingegneri, meccanici, programmatori informatici, tecnici di laboratorio e biologi, conquistano complessivamente il 65% delle preferenze tra maschi e femmine. Resiste la percentuale di chi sceglie la ristorazione (cuochi) e le forze dell’ordine (poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco).

Il 90% dei partecipanti ha trovato molto interessanti le visite alle aziende, soprattutto per le tecnologie applicate (63%). La maggior parte degli studenti considera le scienze e le nuove tecnologie strumenti fondamentali per la difesa dell’ambiente, che è la vera priorità per oltre il 94%. È cresciuta la consapevolezza sull’importanza delle industrie savonesi per lo sviluppo economico del territorio, come dichiarato dall’85% degli intervistati.

Le cerimonie di chiusura del progetto si terranno il 24, 25 e 30 ottobre, con la proiezione del TG Fabbriche Aperte®, che racconterà il viaggio degli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia savonese nelle aziende. Gli eventi si svolgeranno al Teatro Chiabrera di Savona (24 e 25 ottobre) e al Teatro Chebello di Cairo Montenotte (30 ottobre).

Quest’anno, il progetto ha coinvolto più di 1000 ragazzi (50 classi di 18 Istituti Comprensivi del Savonese) in visite a 25 aziende del territorio, combinando conoscenza, gioco e competizione. Gli istituti partecipanti sono: Alassio, Albenga I, Albenga II, Albisole, Cairo Montenotte, Carcare, Finale Ligure, Loano Boissano, Millesimo, Pietra Ligure, Quiliano, Savona I, Savona II, Savona III, Savona IV, Spotorno, Val Varatella e Varazze-Celle.

Le aziende coinvolte nel progetto includono: A.D.R – Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., ALSTOM Ferroviaria S.p.A., Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, Bitron S.p.A., Cabur S.r.l., Continental Brakes Italy S.p.A., Ente Sistema Edilizia, ESI S.r.l., Esso Italiana S.r.l., Gruppo Pirotto, ICOSE S.p.A., Infineum Italia S.r.l., La Filippa S.p.A., Loano Due Village, Noberasco S.p.A., Piaggio Aerospace, Reefer Terminal S.p.A., Semar Electric S.r.l., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trench Italia S.r.l., Trenitalia, Vado Gateway S.p.A, Verallia Italia S.p.A., Vetreria Etrusca S.p.A.

Durante le cerimonie verranno premiati i 50 studenti vincitori del gioco a tappe “Professionista del futuro”, che prevede un quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte® e il racconto di una giornata di lavoro in azienda immaginandosi come professionisti del futuro.

EN. Savona students participating in the 2024 edition of Fabbriche Aperte® showcased clear career aspirations. The project, promoted by the Industrial Union of Savona and supported by various institutions, guided youth towards professions in high demand by local companies. 68% of second-year middle school students have chosen their high school, with 59% opting for technical-scientific paths. 65% have clear career goals, showing growing interest in healthcare and technical professions. 90% of participants found company visits engaging. The closing ceremonies will be held on October 24, 25, and 30, awarding the winners of the “Future Professional” game.

ES. Los estudiantes de Savona que participaron en la edición 2024 de Fabbriche Aperte® mostraron claras aspiraciones profesionales. El proyecto, promovido por la Unión Industrial de Savona y apoyado por varias instituciones, orientó a los jóvenes hacia profesiones muy demandadas por las empresas locales. El 68% de los estudiantes de segundo año de secundaria ya ha elegido su instituto, con un 59% optando por caminos técnico-científicos. El 65% tiene objetivos profesionales claros, mostrando un interés creciente por las profesiones sanitarias y técnicas. El 90% de los participantes encontró interesantes las visitas a las empresas. Las ceremonias de clausura se llevarán a cabo el 24, 25 y 30 de octubre, premiando a los ganadores del juego “Profesional del Futuro”.

FR. Les étudiants de Savona participant à l’édition 2024 de Fabbriche Aperte® ont montré des aspirations professionnelles claires. Le projet, promu par l’Union Industrielle de Savona et soutenu par diverses institutions, a orienté les jeunes vers les professions très demandées par les entreprises locales. 68% des élèves de deuxième année de collège ont choisi leur lycée, avec 59% optant pour des filières technico-scientifiques. 65% ont des objectifs de carrière clairs, montrant un intérêt croissant pour les professions de la santé et techniques. 90% des participants ont trouvé les visites d’entreprises intéressantes. Les cérémonies de clôture auront lieu les 24, 25 et 30 octobre, récompensant les gagnants du jeu “Professionnel du futur”.