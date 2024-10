Meteo Liguria: tempo nuvoloso e pioggia nella zona del Centro-Ponente

Per la giornata di oggi, lunedì 14 ottobre, i bollettini meteorologici emessi dall’Arpal e dalla Protezione Civile prevedono cieli grigi e addensamenti nei bassi strati, con precipitazioni di debole intensità che interesseranno principalmente la zona del Centro-Ponente. Tuttavia, sono possibili parziali schiarite sull’estremo Ponente. Le temperature si manterranno stabili, con una scarsa escursione termica nella zona del Centro-Ponente.

L’umidità rimarrà su valori alti, mentre i venti saranno deboli e provenienti da sud. Il mare sarà localmente mosso al mattino, soprattutto nella zona dell’estremo Centro-Levante, ma si calmerà nel pomeriggio. La Protezione Civile non segnala particolari criticità per le prossime ore.

Le zone interessate sono suddivise come segue: la Zona A comprende i Bacini Liguri Marittimi di Ponente, la Zona B include i Bacini Liguri Marittimi di Centro, la Zona C si riferisce ai Bacini Liguri Marittimi di Levante, la Zona D riguarda i Bacini Liguri Padani di Ponente e, infine, la Zona E comprende i Bacini Liguri Padani di Levante.

EN. Today, Monday, October 14, weather reports from Arpal and Civil Protection forecast grey skies with low-level clouds and light rain mainly in the Centro-Ponente area. Partial clearings are expected in the far Ponente. Temperatures will remain stable with little thermal variation in Centro-Ponente. Humidity will be high and winds will be weak from the south. The sea will be locally rough in the morning in the Centro-Levante area but will calm down in the afternoon. Civil Protection does not report any critical issues for the coming hours.