Ceriale, ciclo “Parole in Movimento”. Primo incontro il Meteorologo Ignorante

Dopo la pausa estiva, il ciclo “Parole in Movimento” riprende sotto l’organizzazione della Pro Loco, in collaborazione con UniTre Ceriale e il Comune di Ceriale. Il primo incontro si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 17:00, nella sala polivalente di via Primo Maggio 22. Gianfranco Saffioti, noto come “Il Meteorologo Ignorante”, inaugurerà questa serie di incontri-conferenza.

Il tema principale dell’intervento di Saffioti sarà “Osservare e comprendere Madre Natura”, una missione che il meteorologo persegue attraverso il suo lavoro sui social e con i suoi “Ignotur” in giro per la Liguria. Saffioti è conosciuto per il suo approccio divertente e innovativo, personificando i fenomeni atmosferici in personaggi come Don Mercurio, Sua Maestà, Capitan Libeccio e altri, tutti illustrati da Mauro Moretti.

Il tema della prevenzione idrogeologica è particolarmente rilevante per un territorio come la Liguria. Saffioti sottolinea l’importanza di una conoscenza diffusa dei fondamentali della fisica atmosferica, una didattica che lui stesso porta avanti in modo continuo e infaticabile. Nel frattempo, i suoi numerosi follower, chiamati “meteobeline”, monitorano il cielo e segnalano le condizioni meteorologiche con foto e osservazioni dettagliate.

Livia Boano, presidente della Pro Loco cerialese, commenta: “Con il Meteorologo Ignorante apriamo la fittissima serie di incontri del ciclo ‘Parole in Movimento’ che ci accompagnerà fino quasi alle soglie dell’estate, snodandosi da ottobre 2024 a maggio 2025”. Gli incontri si terranno tra la sala “F. Fizzotti” e la Sala “Riflessi” di lungomare Diaz 91, trattando vari temi come lettura consapevole, fisco, arte e costume, storia locale, auto mutuo aiuto, curiosità sulla lingua italiana, prevenzione, antropologia del cibo, psicologia, ascolto del proprio corpo, nozioni pratiche di fisioterapia, buona nutrizione e cibo come cura di sé. Sono previsti anche tre show cooking, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Alassio e due chef locali.

Boano conclude: “Sicuramente un programma impegnativo, pensato e organizzato insieme all’Unitre di Ceriale, con l’ambizione di offrire proposte interessanti e di qualità per ospiti e residenti anche nel periodo di bassa stagione. Il tutto reso possibile grazie al fondamentale contributo del Comune e dell’Assessorato alla Cultura nella persona del sindaco Marinella Fasano”. Un ringraziamento va anche ai volontari della Pro Loco e dell’Unitre Ceriale e ai responsabili della sala polivalente F. Fizzotti per il loro supporto.

EN. The “Parole in Movimento” series resumes after the summer break, organized by Pro Loco with UniTre Ceriale and the Municipality of Ceriale. The first meeting will be on Thursday, October 17 at 5:00 PM in the multipurpose hall on Via Primo Maggio 22, featuring Gianfranco Saffioti, known as “The Ignorant Meteorologist,” discussing “Observing and Understanding Mother Nature.” Saffioti uses an innovative and entertaining approach to educate about atmospheric physics and hydrogeological prevention. Livia Boano, Pro Loco president, announces a rich program of meetings on various topics, running until May 2025. With the collaboration of UniTre and support from the Municipality and the Department of Culture, quality events will be offered for residents and visitors.

SP. La serie “Parole in Movimento” se reanuda después del receso de verano, organizada por Pro Loco con UniTre Ceriale y el Municipio de Ceriale. La primera reunión será el jueves 17 de octubre a las 5:00 PM en el salón polivalente de Via Primo Maggio 22, con Gianfranco Saffioti, conocido como “El Meteorólogo Ignorante,” hablando sobre “Observar y Comprender a la Madre Naturaleza.” Saffioti utiliza un enfoque innovador y entretenido para educar sobre la física atmosférica y la prevención hidrogeológica. Livia Boano, presidenta de Pro Loco, anuncia un rico programa de reuniones sobre diversos temas, que se extenderá hasta mayo de 2025. Con la colaboración de UniTre y el apoyo del Municipio y el Departamento de Cultura, se ofrecerán eventos de calidad para residentes y visitantes.

FR. La série “Parole in Movimento” reprend après la pause estivale, organisée par la Pro Loco avec UniTre Ceriale et la Municipalité de Ceriale. La première rencontre aura lieu le jeudi 17 octobre à 17h00 dans la salle polyvalente de Via Primo Maggio 22, avec Gianfranco Saffioti, connu sous le nom de “Le Météorologue Ignorant”, qui parlera de “Observer et Comprendre Mère Nature.” Saffioti utilise une approche innovante et divertissante pour éduquer sur la physique atmosphérique et la prévention hydro-géologique. Livia Boano, présidente de Pro Loco, annonce un riche programme de rencontres sur divers sujets, jusqu’en mai 2025. Avec la collaboration d’UniTre et le soutien de la Municipalité et du Département de la Culture, des événements de qualité seront offerts aux résidents et aux visiteurs.