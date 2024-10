Elezioni regionali Liguria. Cangiano: “per Piaggio Aerospace e LaerH necessario forte sostegno istituzionale”

A Villanova d’Albenga e Albenga, la situazione di Piaggio Aerospace e LaerH continua a essere fonte di preoccupazione. Queste due aziende, considerate eccellenze a livello nazionale, affrontano da tempo un periodo di incertezza. Giorgio Cangiano, candidato consigliere del centrosinistra alle Elezioni Regionali in Liguria, ha dichiarato che è necessario un intervento decisivo da parte del Governo e della Regione Liguria per risolvere questa situazione.

Piaggio Aerospace è in amministrazione straordinaria dal 2018 e, nonostante diversi tentativi di vendita, non si è ancora arrivati a una conclusione definitiva. La situazione economica di Piaggio ha avuto ripercussioni dirette su LaerH, influenzando le commesse e le prospettive di sviluppo.

Cangiano ha seguito la vicenda prima come sindaco e poi come consigliere comunale di Albenga, mantenendo un costante dialogo con i sindacati. “Entrambe le aziende hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’industria aeronautica italiana”, ha affermato, sottolineando le difficoltà incontrate negli ultimi anni e la mancanza di supporto istituzionale.

Attualmente, ci sarebbero dieci potenziali acquirenti interessati a Piaggio Aerospace, ma solo a fine ottobre si saprà se arriveranno offerte vincolanti significative. Cangiano ha richiesto un intervento diretto del Governo per garantire un ingresso pubblico all’interno di Piaggio, con un ruolo di garanzia e controllo per tutelare i livelli occupazionali. Ha anche criticato l’atteggiamento passivo della Regione Liguria, invitandola a collaborare con i sindacati e a promuovere tavoli di confronto.

Il rilancio di Piaggio Aerospace e LaerH è ritenuto cruciale per l’occupazione, con la prospettiva di creare nuovi posti di lavoro e salvaguardare quelli esistenti. Cangiano ha concluso che solo attraverso un piano industriale solido, investimenti mirati e il sostegno istituzionale, queste due aziende potranno consolidare la loro posizione sul mercato globale e contribuire allo sviluppo del settore aeronautico italiano.

EN. In Villanova d’Albenga and Albenga, the situation of Piaggio Aerospace and LaerH remains concerning. These nationally recognized companies have faced uncertainties for some time. Giorgio Cangiano, center-left candidate for the Regional Elections in Liguria, urges intervention from the Government and the Liguria Region. Piaggio Aerospace has been under extraordinary administration since 2018, affecting LaerH as well. Cangiano, a former mayor of Albenga, has consistently engaged with unions. Currently, there are ten potential buyers for Piaggio Aerospace. Cangiano calls for government intervention to protect jobs and criticizes the Liguria Region’s passivity. Revitalizing these companies is crucial for employment and the development of the Italian aeronautical sector.