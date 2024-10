Elezioni regionali Liguria. A Savona firmato Patto per le infrastrutture in Liguria

Oggi, presso la sede della Provincia di Savona, è stato firmato il “Patto per le Infrastrutture in Liguria”. Tra i firmatari figurano Marco Bucci, Sindaco di Genova e Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Genova, nonché candidato alla Presidenza della Regione Liguria; l’Onorevole Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia; Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia di La Spezia; Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona; Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte; e l’Onorevole Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente Olivieri ha sottolineato l’importanza del documento, affermando che “rappresenta un’importante iniziativa che sottolinea l’impegno e la sinergia tra il Governo centrale e quello dei Territori per la realizzazione di strategiche opere infrastrutturali nell’intera Regione Liguria”. Olivieri ha poi evidenziato la scelta della sede della Provincia di Savona per la firma dell’accordo, in presenza dei Presidenti di Provincia, del Sindaco della Città Metropolitana di Genova, del Presidente della Regione Piemonte e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo Olivieri, “il tema delle infrastrutture rappresenta uno degli aspetti fondamentali per il nostro territorio”. La sottoscrizione del documento, che riguarda in particolare le infrastrutture di confine con il Piemonte e il Nord Ovest, è stata descritta come “motivo di grande importanza”. Questo risultato, ha spiegato Olivieri, è frutto di un lavoro congiunto, concretizzatosi con l’adozione unanime del documento da parte del Consiglio Provinciale, che sarà rinnovato con l’insediamento del nuovo Consiglio, acquisendo così un respiro ancor più ampio.

L’incontro è stato definito “un’occasione straordinaria per ribadire la centralità degli Enti di Area Vasta”, evidenziata dalla presenza dei Presidenti di tutte le Province Liguri. Olivieri ha anche colto l’opportunità per formalizzare una richiesta al nuovo Governo Regionale, auspicando “l’attuazione della previsione normativa di delega di funzioni ricomprese nell’ambito Regionale alle Province”.

(effe)

EN. Today, at the headquarters of the Province of Savona, the “Pact for Infrastructure in Liguria” was signed. The signatories include Marco Bucci, Mayor of Genoa and candidate for the Presidency of the Liguria Region; Claudio Scajola, President of the Province of Imperia; Pierluigi Peracchini, President of the Province of La Spezia; Pierangelo Olivieri, President of the Province of Savona; Alberto Cirio, Governor of the Piedmont Region; and Antonio Tajani, Deputy Prime Minister. Olivieri emphasized the document’s importance for synergy between central and local governments, especially for infrastructure at the borders with Piedmont and the Northwest. He also requested the new Regional Government to delegate functions to the Provinces.