Maltempo Liguria: oltre 300 millimetri di pioggia in 24 ore sul ponente genovese. In arrivo mareggiata

Alle 12 è scattata l’allerta rossa sui bacini grandi della zona C, che include i bacini marittimi del Levante ligure. Attualmente, il fronte previsto per il pomeriggio si sta sviluppando portando forti precipitazioni. Questo fronte sta ora transitando verso il Levante ligure e, secondo le previsioni, con l’influsso dei venti da sud-ovest, interesserà maggiormente la parte centro-orientale della regione, con fenomeni intensi sull’estremo Levante. Nel frattempo, piogge continue stanno interessando anche la zona di Ponente, in particolare il savonese e l’ovest genovese.

In serata, i fenomeni dovrebbero attenuarsi, ma già dal pomeriggio di domani si prevede una ripresa del vento di libeccio e l’arrivo di un nuovo fronte che porterà ulteriori precipitazioni, soprattutto sul Centro levante e nell’imperiese. Tra mercoledì e giovedì sono attese piogge diffuse, venti forti e, giovedì, una mareggiata da libeccio.

Secondo l’ultimo bollettino meteo diffuso da Arpal, l’allerta meteo è così aggiornata:

Levante (zona C): allerta rossa sui bacini grandi fino a mezzanotte, mentre per quelli piccoli e medi è stata dichiarata l’allerta arancione, che poi diventerà gialla fino alle 6 di domani mattina, 9 ottobre.

Centro (zona B): allerta arancione fino alle 21, dopodiché sarà gialla fino alla mezzanotte di oggi.

Ponente (zona A): allerta gialla fino alle 18 di oggi.

Versanti Padani di Ponente (zona D): allerta arancione fino alle 15, poi gialla fino alle 21 di oggi.

Versanti Padani di Levante (zona E): allerta arancione fino alle 18, poi gialla fino alla mezzanotte di oggi.

Per domani, mercoledì 9 ottobre, è già stata emessa un’allerta gialla per temporali che interesserà le zone A, B, C ed E dalle 15 fino alla mezzanotte.

Le piogge cadute finora influenzano la capacità di risposta dei rivi e dei torrenti, quindi è necessario prestare la massima attenzione. Nelle ultime 24 ore si sono registrate piogge significative, con oltre 300 mm di pioggia a Campo Ligure, di cui 272 mm solo nelle ultime sei ore di questa mattina. Le precipitazioni hanno causato un notevole innalzamento dei livelli dei fiumi, in particolare dell’Orba e dello Stura, dove il picco è passato senza gravi criticità.

A Masone si sono verificati tre smottamenti, di cui due già risolti sulla strada verso la frazione di Bertè e uno in via di risoluzione in direzione di località Busa, dove una casa è rimasta isolata. La situazione è in fase di risoluzione.

Al momento, non si registrano interventi di particolare rilievo sul territorio: gli eventi sono stati gestiti o sono in corso di gestione da parte dei singoli Comuni, senza necessità di intervento da parte della Protezione civile regionale o dei vigili del fuoco. Maltempo Liguria: gli ultimi aggiornamenti sullo stato di Allerta

EN. At 12 PM, a red alert was issued for the large basins in the Levante region of Liguria, with heavy rainfall expected. Showers continue in the Ponente region as well. An easing is expected in the evening, but tomorrow afternoon wind and rain will resume, with new phenomena anticipated. Weather alerts of various levels are in effect until tomorrow. Significant rainfall has raised the levels of the Orba and Stura rivers, without severe issues. Some landslides have been managed in Masone.