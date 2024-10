Maltempo Liguria, forti precipitazioni nell’entroterra del ponente genovese. Allagamenti sulla 456 del Turchino

Nelle ultime ore, un temporale forte e persistente ha colpito l’area del levante genovese durante la notte, spostandosi ora tra il savonese e il ponente genovese, con particolare intensità nell’entroterra. A Campo Ligure sono stati registrati 97 mm di pioggia in un’ora, mentre a Rossiglione sono caduti 81 mm nello stesso arco di tempo.

Attualmente, il temporale si sta dirigendo verso nord-est e sta gradualmente perdendo forza. Tuttavia, è previsto il passaggio di un fronte perturbato in movimento da ovest verso est, che interesserà principalmente il centro e il levante della Liguria. Si attendono nuove precipitazioni, anche intense, specialmente nelle aree dove si verificheranno convergenze di venti da diverse direzioni. Queste condizioni potrebbero prolungare i fenomeni atmosferici e causare ulteriori effetti al suolo.

Per quanto riguarda le conseguenze delle piogge, sono stati segnalati numerosi allagamenti lungo la statale 456 del Turchino e uno smottamento di piccola entità a Rossiglione, lungo la strada comunale che conduce alla frazione di Canova. Fortunatamente, non si registrano persone isolate.

A Masone sono state segnalate frane sulla viabilità locale, attualmente oggetto di valutazioni. Inoltre, alcuni alberi caduti o pericolanti sono sotto controllo, con verifiche e interventi in corso per la loro rimozione e per la messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti basati sulle nuove previsioni modellistiche e verrà emesso un nuovo bollettino a breve. Maltempo Liguria: allerta gialla, arancione e rossa per temporali

EN. In the past few hours, a strong storm has hit the eastern Genoa area, moving towards Savona and the western Genoa area, with intensity in the hinterland. Campo Ligure recorded 97 mm of rain in one hour. Currently, the storm is weakening, but a new weather front is expected. Flooding has been reported on State Road 456 of Turchino and landslides in Masone. Updates will follow. Bad Weather in Liguria: Yellow, Orange, and Red Alerts for Storms