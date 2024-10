Maltempo Liguria, allagamenti e locali esondazioni sul ponente genovese. Forte temporale ha colpito Savonese e Valle Stura

Durante la notte si sono verificati allagamenti localizzati, colpendo in particolare il ponente genovese e la Val Polcevera. Il rio Fegino ha esondato in alcuni punti, creando disagi significativi. Sempre nel corso della notte, due famiglie sono state evacuate a Rivarolo, nel ponente genovese, a causa di problemi strutturali dell’edificio in cui risiedevano, non direttamente legati al maltempo.

Attualmente, piogge diffuse e abbondanti stanno interessando il savonese e il ponente genovese, sia lungo la costa che nell’entroterra. Sulla A26, dopo essere stata chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto mezzi pesanti, è stata riaperta una corsia in direzione sud, mentre la carreggiata in direzione nord rimane chiusa.

Le precipitazioni sono causate da un temporale forte, ben organizzato e stazionario, che si è formato nella notte sul levante genovese. Questo temporale si è poi spostato verso il ponente, colpendo la Val Polcevera e il savonese, per poi ritornare nelle ultime ore sul genovese di ponente e sulla valle Stura. Le piogge hanno raggiunto intensità massime orarie molto elevate, causando un significativo aumento del livello dei torrenti Stura a Campo Ligure e Orba a Tiglieto.

A Campo Ligure sono stati registrati 82,4 mm di pioggia in un’ora, a Pontedecimo 66 mm e a Rossiglione 57 mm, con raffiche di vento di scirocco che hanno sfiorato i 100 km orari. Le previsioni indicano che, per alcune ore, le condizioni rimarranno favorevoli alla formazione di temporali forti, organizzati e stazionari, soprattutto al centro della regione. Con l’avvicinarsi del fronte, le piogge diventeranno più diffuse su tutto il territorio regionale, iniziando dal ponente. Le precipitazioni saranno più intense sul centro-levante, dove è probabile che si verifichino ancora temporali forti. Maltempo Liguria: allerta gialla, arancione e rossa per temporali

EN. Overnight, floods affected the western part of Genoa and the Val Polcevera, with the Fegino stream overflowing. Two families were evacuated in Rivarolo due to structural issues not related to the bad weather. Heavy rains are impacting the Savona area and the western part of Genoa. A stationary thunderstorm caused heavy rainfall, with high hourly peaks, especially in Campo Ligure. Forecasts indicate strong thunderstorms and widespread rain across the entire region in the coming hours.