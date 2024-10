Nido di tartaruga Caretta caretta ad Alassio: senza vita le uova, non si schiuderanno

Questa mattina sulla spiaggia di Alassio, presso i Bagni Londra, si è svolta un’ispezione del nido di una tartaruga Caretta caretta deposto il 21 luglio. Gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe marine, coadiuvati dalle associazioni Delfini del Ponente e Menkab, hanno trovato 86 uova, di cui 82 in profondità. Le uova, con sviluppo parziale, saranno analizzate in laboratorio. Grazie alla collaborazione tra enti, l’evento ha sensibilizzato la comunità sulla conservazione di questa specie marina.

Stamattina sulla spiaggia di Alassio presso lo stabilimento balneare Bagni Londra si è svolta un’operazione di ispezione del nido deposto lo scorso 21 luglio da una tartaruga Caretta caretta. Gli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe marine, composto da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, hanno aperto il nido arrivati al 78° giorno dalla deposizione, superando il periodo di schiusa previsto in base ai dati di temperatura rilevati.

Durante l’operazione, erano presenti anche i membri dell’associazione Delfini del Ponente e dell’associazione Menkab, che hanno sostenuto gli esperti nei mesi di monitoraggio dei nidi del Ponente e fornito un prezioso supporto informativo.

Nella camera del nido, situata a circa 25 cm di profondità nella sabbia, profondità alterata dalle mareggiate, sono state trovate 82 uova, a cui si aggiungono le 4 portate in superficie dalle mareggiate, per un totale di 86 uova. Da un primo esame, le uova mostrano uno sviluppo parziale, probabilmente interrotto per motivi che solo analisi approfondite potranno chiarire.

Le uova sono state prelevate una per una, spazzolate, pesate, misurate e poste in contenitori per essere trasportate in laboratorio, dove verranno analizzate. Un ringraziamento speciale va ai gestori dello stabilimento Bagni Londra, Matteo e Silvia, che hanno collaborato con entusiasmo e partecipazione alla gestione e protezione del nido.

Il lavoro della squadra di esperti e volontari, nonostante la nidificazione non abbia prodotto nuovi nati, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, privati e cittadini, con l’obiettivo comune di salvaguardare la natura. La nidificazione ha attirato fin dai primi giorni grande interesse e coinvolgimento da parte del Comune di Alassio, dei residenti e dei numerosi turisti presenti nella località ligure. Grazie all’attività divulgativa dell’Associazione Delfini del Ponente e ai materiali informativi realizzati dal gruppo di lavoro, molti hanno potuto approfondire la conoscenza di questa specie di tartaruga marina e imparare come contribuire alla sua protezione.

La raccolta dei dati effettuata in occasione di questa nidificazione rappresenta un patrimonio scientifico importante, che aiuta a comprendere meglio la specie Caretta caretta e a sviluppare modelli di gestione del territorio per la sua conservazione.

EN. This morning on the beach of Alassio, at the Bagni Londra, an inspection was carried out on a Caretta caretta turtle nest laid on July 21. Experts from the Ligurian Marine Turtle Group, aided by the Delfini del Ponente and Menkab associations, found 86 eggs, 82 of which were deep. The eggs, with partial development, will be analyzed in the laboratory. Thanks to the collaboration between organizations, the event raised awareness in the community about the conservation of this marine species.