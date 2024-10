Elezioni regionali Liguria. “Tra la gente e per la gente”: Giorgio Cangiano inizia il ciclo di incontri sul territorio

Giorgio Cangiano, ex sindaco di Albenga e candidato consigliere regionale del centrosinistra, ha programmato incontri sul territorio in vista delle Elezioni Regionali del 27 e 28 ottobre. Il suo motto, “Tra la gente e per la gente”, riflette il suo approccio politico. Cangiano vuole migliorare il Ponente ligure, spesso trascurato dalla politica. Il primo incontro sarà il 9 ottobre a Arnasco, seguito da un altro il 10 ottobre ad Andora. Discuterà di sanità, logistica, infrastrutture e sostenibilità.

Giorgio Cangiano, candidato alla carica di consigliere regionale del centrosinistra ed ex sindaco di Albenga, ha in programma una serie di incontri sul territorio in vista delle Elezioni Regionali previste per il 27 e 28 ottobre.

Cangiano ha sottolineato come il suo motto, “‘Tra la gente e per la gente’ non sia solo uno slogan, ma un modo di intendere la politica.” Secondo il candidato, il Ponente ligure, che comprende aree come Andora, Varazze, la Valbormida e la piana ingauna, rappresenta un patrimonio prezioso che è stato trascurato per troppo tempo. Questo territorio è stato “abbandonato e tirato fuori sporadicamente e solo per convenienza della politica, non delle persone” e, afferma Cangiano, ora c’è necessità di un cambiamento, partendo dall’ascolto delle esigenze locali.

Il calendario degli incontri prevede un primo appuntamento mercoledì 9 ottobre nell’entroterra, alle ore 21 presso la Cooperativa Olivicola Arnasco. Il giorno successivo, giovedì 10 ottobre, Cangiano sarà ad Andora presso l’Hotel Nello, con inizio dell’incontro alle 18:45.

Durante questi incontri, Cangiano discuterà di vari temi rilevanti per la regione, come le realtà costiere ed entroterra, la sanità pubblica, la logistica, le infrastrutture, la reindustrializzazione sostenibile, il dissesto idrogeologico e la viabilità. Il suo obiettivo è una Liguria inclusiva, con servizi di qualità accessibili a tutti.

