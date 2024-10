A Laigueglia la tredicesima edizione de “Il salto dell’acciuga”

La tredicesima edizione de “Il salto dell’acciuga” si terrà a Laigueglia dall’11 al 13 ottobre 2024. Questo evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Laigueglia e supportato dal Comune di Laigueglia, mira a riunire i suoni, i colori e i profumi di diverse località.

“Il salto dell’acciuga” è stato riconosciuto come “Evento Autentico Ligure 2024” dalla Regione Liguria e beneficia anche del contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione Liguria. L’iniziativa ripropone l’incontro tra la terra e il mare, celebrando la storica Via del sale che ha collegato comunità lontane attraverso varie iniziative culturali, mostre, enogastronomia, prodotti del territorio, musica, poesia e letteratura.

Il tema di quest’anno è una celebrazione storica: “230: Buon Compleanno Laigueglia”. Esattamente 230 anni fa, nel 1794, Laigueglia divenne un comune indipendente grazie a un decreto del Senato della Serenissima Repubblica di Genova. Laigueglia, di origini romane, era stata unita per quasi cinque secoli alla vicina Andora. La separazione non fu consensuale, e la documentazione storica riporta che Laigueglia operava con una certa indipendenza, causando tensioni con Andora.

Pubblicità

Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di ripercorrere la storia di Laigueglia, scoprire le sue eccellenze e angoli caratteristici. Saranno presenti degustazioni di specialità locali, presentate da residenti che racconteranno la storia e le bellezze del borgo. Musicisti locali contribuiranno a creare un’atmosfera emozionante con suoni e immagini. L’obiettivo è far vivere Laigueglia in maniera intensa e offrire nuove prospettive sul borgo.

Il sindaco Giorgio Manfredi ha dichiarato: “Con l’arrivo dell’autunno torna puntuale il ‘Salto dell’Acciuga’, un evento che si propone di far rivivere l’antica rotta degli scambi commerciali tra Liguria e Piemonte, mescolando cultura, tradizione, gastronomia e agricoltura”. Con il supporto del Comune di Laigueglia, l’iniziativa rinnoverà la storica “Via del Sale”, un percorso che ha sempre unito le comunità liguri e piemontesi. La manifestazione prevede mostre, eventi enogastronomici, musica, danze, poesia e letteratura, celebrando l’incontro tra terra e mare e valorizzando i prodotti locali. Per Laigueglia, l’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere l’associazionismo e il patrimonio culturale del territorio, coinvolgendo residenti e visitatori in un’esperienza ricca e multiforme.

Il programma della manifestazione “Il salto dell’acciuga”

Il programma della manifestazione “Il salto dell’acciuga” si apre venerdì 11 alle ore 17 in Piazza Preve con il Festival delle acciughe, dove si potranno gustare deliziose fritture di acciughe presso lo stand della Pro Loco di Laigueglia, accompagnati dalle melodie del Gruppo Vico 28/Musicaruggio. Alle 18, in Piazza Cavour presso l’ex Sanità Marittima, Benedetto Musso inaugura la sua mostra “Scuola dei grigi, gli schizzi in bianco e nero”, con una presentazione curata dalla critica d’arte Francesca Bogliolo. La mostra, che raccoglie quadri provenienti da una collezione privata, offre un’occasione unica per ammirare le opere di un prestigioso concittadino.

Sempre venerdì, alle 19, presso la Biblioteca Civica A. Pagliano in Vico Pagliano 16, si terrà l’inaugurazione della mostra degli acquerelli di Bruno Springhetti, curata dall’Associazione Vecchia Laigueglia. Alle 21 sulla Terrazza Giuliano, Massimo Schiavon offrirà un concerto intitolato “Parole, suoni e immagini della nostra storia”.

La giornata di sabato 12 inizia alle 10 con l’apertura degli stand in tutte le piazze. Sempre alle 10, in Corso Badarò, Emilio Grollero guiderà una visita alla scoperta di Laigueglia, un evento gratuito per un massimo di 30 persone. Alle 11 in Piazza Bastione, ci sarà una serie di letture teatralizzate itineranti tratte dal libro “Perché non vadano mai via” di Emilio Grollero. Nel centro storico, dalle 11 in poi, il Gruppo Vico 28/Musicaruggio si esibirà con musica itinerante.

Alle 12 in Piazza Marconi, Francesco Macciò parteciperà a un incontro con la poesia ligure, dialogando con Mauro Bico e Fabio Barricalla. Parallelamente, in Piazza Canosso, si terrà “Mangiò de Cà”, dove Piero di Manè presenterà le antiche ricette laiguegliesi. Questo evento è gratuito ma riservato a 32 persone. Alle 13 in Piazza XXV Aprile, Emilio Grollero e Simonetta Tassara racconteranno “30 Minuti di Bellezza nella Laigueglia che non vedi”, accompagnati dalla musicista Sabine Spath.

Il pomeriggio prosegue alle 14:30 con un laboratorio creativo per bambini in Corso Badarò. Alle 15 in Piazza Marconi, Tamara Grossi e Felice Schivo narreranno la storia della nascita del Comune di Laigueglia. Alle 16, presso l’Archivolto della Creperia Pacan, si terrà una lettura dei brani vincitori del concorso letterario “Ti Leggo in 10 Minuti”. Sempre alle 16 in Piazza Canosso, Pierangelo Tadioli presenterà “A Panissa frita”, un altro appuntamento con le antiche ricette laiguegliesi.

Alle 17 sulla spiaggia a Levante del Molo, si potrà assistere a una dimostrazione dell’antica tecnica di pesca con la sciabica. La giornata si conclude alle 21 con un concerto della Ligustik Órchestra diretta da Mario Cau sulla Terrazza Giuliano.

Domenica 13, la manifestazione riprende alle 9:30 in Piazza Marconi con la colazione laiguegliese. Alle 10 in tutte le piazze si apriranno gli stand, mentre al Molo Centrale si terrà lo spettacolo di danza moderna “E öve de l’Ascensiùn”. Alle 10:30 in Piazza Canosso, si svolgerà un laboratorio creativo per bambini dedicato a imparare a salare le acciughe. Alle 11 in Piazza Preve, Felice Schivo guiderà una visita alle antiche dimore laiguegliesi.

A mezzogiorno in Piazza Marconi, Alberto Nocerino parteciperà a un incontro con la poesia ligure, dialogando con Mauro Bico e Fabio Barricalla. Parallelamente, in Piazza Canosso, Romana Volpe presenterà la ricetta “In cassìn de Menestrun”. Alle 15 sulla Terrazza Giuliano, un concerto reading dedicato al tango racconterà storie di amore e migrazione verso l’Argentina, con esibizioni di ballerini e musicisti.

Nel pomeriggio, alle 16 in Piazza Marconi, Nadia Repetto presenterà il suo libro “Acciuga”, seguita da una conferenza sull’archeologia sottomarina nel Golfo di Capo Mele. Alle 16:30 in Piazza Canosso, il focus sarà su una ricetta di cous cous al pesto presentata dai Laiguegliesi d’oltremare. La giornata si concluderà alle 20:30 sulla Terrazza Giuliano con il concerto dei Tramanda i Canti, che proporranno brani dialettali della tradizione ligure.

Durante le due giornate, i visitatori potranno anche ammirare le mostre di Benedetto Musso e Bruno Springhetti, partecipare a installazioni artistiche e scoprire le antiche toponomastiche di Laigueglia. Oltre 20 postazioni di “cibo da strada” offriranno una varietà di sapori del Mediterraneo.

(effe)