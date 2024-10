Il ligure Federico Fresia confermato alla presidenza di Confartigianato Frantoiani

Federico Fresia, originario della Liguria, è stato riconfermato alla guida di Confartigianato Frantoiani. Al suo fianco, in qualità di vice presidenti, ci sono Corrado Corradini delle Marche e Giuseppe Perilli della Puglia. Completano il Consiglio nazionale Elisabetta Brittelli e Adriano Petacchi.

“Dopo tre anni di mandato, si è formata una vera e propria squadra” afferma Fresia, evidenziando come a livello regionale siano riusciti a ricompattare tutte le province. In Liguria, con 80 frantoi, avere un interlocutore unico per la Regione è un vantaggio significativo. A livello normativo, hanno affrontato il problema del residuo fogliare e stanno lavorando per facilitare lo scarico delle acque nelle fognature. Inoltre, sono state condotte sperimentazioni in Valle Argentina e nella valle di Ventimiglia, con l’auspicio di poter estendere queste soluzioni al resto d’Italia.

Un altro importante traguardo per Fresia è stato il ritorno al tavolo olivicolo nazionale, con la partecipazione di tutta la filiera e del ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Il programma di Fresia si articola su tre linee principali. La prima riguarda la ricerca e l’innovazione, con l’obiettivo di stimolare attività di ricerca per contrastare i parassiti e promuovere varietà autoctone che possano migliorare i sistemi di coltivazione. La seconda linea è lo sviluppo di azioni formative per olivicoltori e frantoiani, mirate all’aggiornamento delle tecniche colturali e produttive, oltre a migliorare la sicurezza degli operatori e la qualità del prodotto. Infine, la terza linea si concentra sulla sostenibilità ambientale, l’economia circolare, la semplificazione normativa e il supporto finanziario, promuovendo anche azioni di marketing e comunicazione per lo sviluppo dell’oleoturismo.

Per il Nord Italia, Fresia prevede una stagione normale con buoni quantitativi e un’ottima qualità delle olive, che sono molto sane. Al Sud, invece, la campagna sarà meno produttiva rispetto all’anno scorso a causa della siccità.

Fresia conclude con un appello agli olivicoltori e ai frantoiani che ancora non si sono iscritti a Confartigianato Liguria: “Ci permette di dare voce ai nostri problemi, anche a livello nazionale, interloquendo direttamente coi ministeri preposti.”

EN. Federico Fresia has once again been appointed as the leader of Confartigianato Frantoiani, with the support of vice presidents Corrado Corradini and Giuseppe Perilli. Joining them on the National Council are Elisabetta Brittelli and Adriano Petacchi. Fresia is placing a strong emphasis on the need for regional consolidation and improvements in regulatory frameworks, including the effective management of leaf residues. His comprehensive program prioritizes research, education, and sustainability within the sector. He is optimistic about a promising olive season in the North, although he predicts a less fruitful season in the South. Fresia extends an invitation to olive growers to become members of Confartigianato Liguria to ensure robust and effective representation.