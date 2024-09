Cairo Montenotte, un trekking gratuito alla scoperta dell’AltraVia

Domenica 29 settembre 2024, si terrà un trekking gratuito alla scoperta dell’AltraVia, con partenza da Montenotte Superiore e arrivo a Savona. Il percorso, che copre la nona e ultima tappa del cammino, si snoderà per 17,5 km su crinali panoramici, discendendo verso il mar Ligure attraverso strade e sentieri ombreggiati.

L’incontro è fissato per le 8.00 presso il parcheggio del rifugio Cascina Miera, nel parco dell’Adelasia a Cairo Montenotte, con partenza alle 8.30. Il ritorno è previsto intorno alle 16.30. Durante il trekking, i partecipanti percorreranno un dislivello in salita di 202m e in discesa di 928m, con una durata di camminata stimata in 5 ore e 30 minuti. Al termine del percorso, sarà offerto un rinfresco. Il rientro a Montenotte Superiore avverrà in treno, con un transfer gratuito dalla stazione di Ferrania al parcheggio di Cascina Miera. Si consiglia di indossare abbigliamento adeguato e di portare pranzo al sacco e acqua. L’iniziativa, supportata dalla Fondazione Agostino de Mari di Savona, per via dei posti limitati richiede prenotazione obbligatoria sul sito www.turismoinlanga.it.

L’AltraVia è un cammino di 200 km suddiviso in 9 tappe per escursionisti a piedi o 5 tappe per mountain bike, attraversando le province di Torino, Asti e Cuneo in Piemonte, fino a Savona in Liguria. Il percorso, accessibile tutto l’anno, si sviluppa tra sentieri, strade bianche e tratti stradali poco trafficati, valorizzando le ricchezze culturali, architettoniche, enogastronomiche e storiche del territorio. L’obiettivo principale è sostenere l’economia locale e promuovere un turismo sostenibile. Il trekking attraverserà la Riserva Naturalistica dell’Adelasia, con grotte, boschi di faggi e castagni, e il luogo dell’atterraggio record di Joe Kittinger nel 1984. Si visiteranno anche un cippo napoleonico della Battaglia di Montenotte e il parco eolico di Naso di Gatto, fino a giungere a Savona, punto di arrivo dell’AltraVia e crocevia di altri percorsi liguri.