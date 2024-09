FAI, censimento “I Luoghi del Cuore” e le candidature in Liguria

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha annunciato la 12ª edizione del censimento “I Luoghi del Cuore,” che si terrà dal 17 settembre 2024 ad aprile 2025. Questa iniziativa invita i cittadini a votare i luoghi italiani che desiderano proteggere e valorizzare.

Lanciata ventidue anni fa, la campagna rappresenta un’opportunità per esprimere l’affetto verso i luoghi più amati del Paese. Il FAI punta a coinvolgere il maggior numero possibile di persone, sottolineando l’importanza della partecipazione collettiva per generare un cambiamento positivo nei territori.

Dal suo inizio, “I Luoghi del Cuore” ha visto la partecipazione di milioni di cittadini, dando voce alla necessità di preservare bellezze artistiche, storiche e naturali. Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, il FAI ha supportato 163 progetti di recupero e valorizzazione e ha mappato oltre 39.000 luoghi in tutta Italia, interessando l’83% dei Comuni. Numerosi comitati spontanei si sono attivati nel corso degli anni per raccogliere voti e offrire nuove opportunità ai loro “luoghi del cuore.”

I “Luoghi del Cuore” in Liguria

Il presidente regionale FAI Liguria, Farida Simonetti, e il delegato regionale Emanuele Costamagna hanno sottolineato come l’appuntamento annuale dei “Luoghi del Cuore” dimostri il profondo legame dei cittadini liguri con il proprio territorio. In passato, luoghi come il Convento dei Cappuccini di Monterosso e la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia hanno raggiunto i primi posti nella classifica nazionale, confermando l’amore dei liguri per il loro patrimonio culturale e naturale.

Laura Canepa, del comitato Amici di Villa Pallavicini a Rivarolo, ha illustrato l’impatto positivo del sostegno FAI e Intesa Sanpaolo. Grazie a questo supporto, è stato possibile avviare il recupero di Villa Pallavicini, che era abbandonata da trent’anni. La villa ha ottenuto 13.000 voti in due campagne e dal 2023 è patrimonio del Comune di Genova e in fase di ristrutturazione.

Vito Basso, del comitato per la Cappella di Sant’Antonio di Levaggi a Borzonasca, ha evidenziato come i “Luoghi del Cuore” offrano l’opportunità di condividere la bellezza di luoghi antichi e misteriosi. Questo censimento permette di custodire luoghi senza tempo che raccontano storie antiche e nuove.

Per la dodicesima edizione, i luoghi liguri candidati includono la Chiesa di San Giorgio di Tellaro, il borgo di Vezzano Ligure, il Santuario dell’Opera Madonnina del Grappa a Sestri Levante, la Cappella di Sant’Antonio di Levaggi, il Collegio Emiliani e il Parco di Villetta Di Negro a Genova. A Savona è candidata la Cappella Balbi, ad Albenga la Chiesa di San Giorgio, mentre in provincia di Imperia si segnalano l’ex Chiostro degli Agostiniani di Pieve di Teco, e gli Oratori di San Pietro di Imperia e dell’Assunta di Torria.

Le novità dell’edizione 2024 de “I Luoghi del Cuore”

Per il ventennale del censimento “I Luoghi del Cuore”, sono state introdotte diverse novità. Il sistema di partecipazione online è stato rinnovato per essere più semplice e veloce. Dal 17 settembre al 10 aprile 2025, sarà possibile votare sul sito www.iluoghidelcuore.it o tramite moduli cartacei scaricabili. Non ci sono limiti al numero di luoghi che si possono votare e, se un luogo non è ancora presente, lo si può aggiungere in qualsiasi momento. La partecipazione è aperta a tutti, inclusi minorenni e stranieri. È possibile costituire gruppi di sostegno per i luoghi preferiti attraverso la sezione “promuovi” del sito.

I premi economici per i vincitori sono stati incrementati, con un totale di 600.000 euro disponibili, 200.000 euro in più rispetto alle edizioni precedenti. Il primo classificato riceverà 70.000 euro, il secondo 60.000 euro e il terzo 50.000 euro. Il bando post censimento del 2025, riservato ai luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti, vedrà un aumento dei contributi richiedibili fino a 50.000 euro. Un nuovo logo e una campagna di comunicazione sono stati sviluppati dall’agenzia GB22 per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Per ulteriori informazioni su “I Luoghi del Cuore”, scrivere a: segreteriafailiguria@fondoambiente.it o iluoghidelcuore@fondoambiente.it