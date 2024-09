Albenga, per lo smaltimento materiale alluvionato ampliata l’area nell’ex Caserma Turinetto

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato oggi, giovedì 12 settembre, ordinanza per l’ampliamento dell’area all’interno dell’ex Caserma Turinetto adibita a deposito temporaneo del materiale risultante dall’evento alluvionale intercorso nella notte tra il 4 e 5 settembre.

Afferma il Sindaco Tomatis: “A seguito di quanto accaduto sul nostro territorio ci siamo subito attivati per andare incontro alle necessità rappresentateci dagli imprenditori agricoli della piana e dai privati cittadini. È innanzitutto emersa la necessità di individuare un’area dove conferire il materiale alluvionato e così, attraverso ordinanza, abbiamo individuato all’interno dell’ex Caserma Turinetto e l’abbiamo adibita a deposito temporaneo. In questi giorni molti cittadini hanno beneficiato di tale possibilità e, per questo, è stato necessario ampliare l’area precedentemente individuata. Per agevolare le operazioni di stoccaggio e successivamente quelle di smaltimento da parte di SAT, che ringrazio per essersi messa immediatamente a disposizione della nostra città, è indispensabile oggi differenziare il materiale che si conferisce”.

Nella giornata di martedì 10 settembre, inoltre il Sindaco ha chiesto alla Provincia e alla Regione per avere un supporto e le indicazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall’evento alluvionale, che non possono e non devono entrare nell’ordinario ciclo dei rifiuti urbani. “In attesa di nuovi riscontri da parte degli Enti sovracomunali preposti chiedo a tutti i cittadini la massima collaborazione per fare in modo di mantenere il servizio, ordinario e straordinario che sta svolgendo SAT, attivo e funzionale” conclude Riccardo Tomatis.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Tutto il materiale dovrà pervenire al Centro di Raccolta SAT differenziato.

Per le aziende agricole:

L’accesso al deposito temporaneo è previsto da via al Piemonte, ex entrata principale della Caserma Turinetto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il sabato sempre dalle 8.30 alle 12.00.

Il servizio rimarrà attivo fino al 30 settembre salvo ulteriori proroghe.

Per i privati cittadini:

L’accesso sarà consentito come da servizio ordinario di ritiro ingombranti, ma senza limitazioni di quantità e di accessi.

Mattino: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì venerdì: 10:00 – 13:00 sabato: 9:00 – 12:00

Pomeriggio: lunedì, mercoledì, venerdì: 14:00 – 16:00 (escluso festivi)

Il materiale può essere conferito anche non dal diretto intestatario TARI