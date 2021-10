Si celebra domenica la 71ª edizione della Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – che anche quest’anno ha inviato un messaggio – con il Patrocinio di Rai Per il Sociale e la Media Partnership della TGR Rai, che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, e il Patrocinio della Città di La Spezia, con manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi ANMIL cui prendono parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

A Savona il programma della sede ANMIL territoriale si svolgerà nel seguente modo: Ore 9,00 – Raduno per Omaggio al Monumento ai Caduti sul Lavoro presso la rotonda davanti al Priamar Ore 9,30 - Sala Stella Maris presso Piazza Pippo Rebagliati 2B a Savona per Cerimonia Civile • introduzione di Rita De Falco Presidente Territoriale ANMIL; • Intervento e consegna dei brevetti e dei distintivi d’onore ai mutilati e invalidi del lavoro a cura della sede INAIL di Savona. (Bisognerà presentare il green pass per accedere all’interno della Sala) Ore 11.00 - Santa Messa officiata presso la Chiesa di San Pietro in Via Untoria a Savona

La manifestazione principale quest’anno si svolge al Teatro Civico di La Spezia con la partecipazione del Ministro del Lavoro On. Andrea Orlando, del Presidente Commissione di Inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia Gianclaudio Bressa, del Presidente nazionale ANMIL Zoello Forni del Presidente dell’INAIL Franco Bettoni, del Direttore dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) Bruno Giordano.

Aprono i lavori il Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, il Prefetto di La Spezia Maria Luisa Inversini, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Presidente territoriale ANMIL Roberto Messini, il Presidente ANMIL Liguria Rita De Falco, e il Presidente Autorità Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva.

“La crisi economica e la ripartenza delle attività produttive rappresentano un terreno insidioso per la sicurezza dei lavoratori – afferma il Presidente territoriale Rita De Falco – e lo dimostra la nuova impennata di incidenti a cui stiamo assistendo. Il bilancio infortunistico di questo 2021 è addirittura peggiore rispetto agli anni pre-pandemia. Come dieci anni fa, ancora oggi ogni giorno mediamente tre lavoratori rimangono vittime di infortuni mortali, per non parlare di coloro che muoiono dopo anni di lunghe sofferenze nel più assoluto silenzio dei media, i cui numeri sono ben 5 volte superiori. Oggi più che mai serve una forte cultura della sicurezza che guidi datori di lavoro, e lavoratori stessi, nella quotidianità delle proprie azioni. Dobbiamo vincere la tendenza ad aggirare le regole al fine di semplificare le procedure di lavoro o trarne maggiore profitto: comportamenti da condannare con efficaci azioni repressive, ma prima ancora da prevenire con la cultura e l’informazione”.

Per rafforzare l’azione di sensibilizzazione verso le istituzioni, l’ANMIL è stata ricevuta nei giorni antecedenti il 10 ottobre dalla Commissioni parlamentare Lavoro del Senato, presieduta dalla Sen. Susy Matrisciano.e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, presieduta dal Senatore Gianclaudio Bressa.

Per promuovere la Giornata è stato realizzato uno spot, tratto dal cortometraggio “Restare” di Costanza Giordano, premiato dall’ANMIL nell’ambito del Festival internazionale Tulipani di Seta Nera.