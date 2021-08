Liguria, Cavo, “pronto protocollo scuola per tamponi salivari; ci atteniamo a circolare Figliuolo”

“L’assessorato alla Scuola e Alisa si sono attivati da tempo e hanno già contattato la direzione scolastica per comunicare il protocollo, in via di definizione, della struttura Commissariale e dell’istituto superiore di sanità, per l’utilizzo dei tamponi salivari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Alisa ha già inviato tutta la documentazione chiesta dal commissario mentre con la direzione scolastica è stato avviato un dialogo per avere, come richiesto dal piano del Ministero, tre/quattro scuole per ogni Provincia dove avviare i tamponi su base volontaria per gli studenti. Un’attenzione al tema che non abbiamo smesso di avere neanche nel periodo estivo proprio per non farci trovare impreparati all’inizio dell’anno scolastico. Inoltre Regione ha attivato e incentivato in tutti questi mesi le vaccinazioni del personale scolastico, attestandosi sopra la media nazionale”.

Così l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo sull’utilizzo dei test salivari negli istituti scolastici per monitorare l’andamento del Covid. “Regione Liguria per prevenire la pandemia e controllare la circolazione del virus nelle scuole si attiene scrupolosamente alla circolare del generale Francesco Figliuolo – ha aggiunto ancora l’assessore Cavo -. Il piano di monitoraggio della struttura commissariale prevede, per evitare differenze di gestione dei focolai, la comunicazione da parte delle Regioni dei punti di allestimenti dei tamponi, l’elenco dei laboratori impiegati per processare gli stessi e i costi”.

In mattinata Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, ha chiesto oggi test salivari gratuiti per studenti e sportivi: “I tamponi salivari a scuola – scrive Mai in una nota – eviteranno la chiusura degli istituti e aiuteranno a bloccare in anticipo l’insorgenza di focolai. L’Istituto Superiore di Sanità ha riconosciuto l’attendibilità della prova, uno strumento utile anche per l’attività sportiva. Semplicità di esecuzione e ripetibilità sono gli elementi che garantiscono la necessaria sicurezza superando il limite dell’obbligo vaccinale, la soluzione più pratica e sicura per studenti e personale scolastico. La Lega è contraria a multe, divieti, sanzioni. È necessario informare, rassicurare ma ciascuno deve poter fare le sue valutazioni. Regione Liguria istituisca sul territorio il test salivare gratuito per scuola e sport seguendo le buone pratiche già predisposte dalla Regione Marche. Inoltre, chiediamo che la Liguria diventi portavoce in Conferenza Stato-Regioni di un protocollo condiviso per evitare differenze di gestione dei focolai.”