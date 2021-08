“Provinciali”: tutto pronto per la seconda serata di Terreni Creativi

Si terrà stasera, giovedì 5 agosto, la seconda serata di Provinciali, dodicesima edizione di Terreni Creativi, il festival multidisciplinare ideato, diretto e organizzato da Kronoteatro nelle aziende agricole della piana, in collaborazione con il Comune di Albenga e con il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Liguria, Fondazione A. De Mari – Cassa di Risparmio di Savona, delle aziende agricole BioVio, RB Plant, TerraAlta, Ortofrutticola oltre che Coldiretti, Coop Liguria e Associazione europea dei festival.

La serata sarà ospitata dall’azienda agricola TerraAlta, in Regione Filuse 5, Albenga. I biglietti sono acquistabili al numero 3500580311 oppure online al sito www.terrenicreativi.it .

La prima parte della serata sarà così suddivisa: tre spettacoli (€ 5 / ridotto € 4 a spettacolo), di cui il primo nel caratteristico centro storico della città delle Torri. Si inizierà infatti alle 17.30 presso Palazzo Oddo, in via Roma, 58, con End to end, spettacolo in prima nazionale dei Quotidiana.com, una coproduzione Kronoteatro, in cui, attraverso un dispositivo di messaggistica istantanea come WhatsApp, che utilizza la crittografia end-to-end come sistema di comunicazione cifrata nel quale solo le persone che dialogano possono visualizzare i messaggi, la compagnia tenta la scrittura di un’intimità che proprio nel dispositivo si svela, sottratta dall’imbarazzo dello sguardo. A seguire, alle 19.15, presso l’azienda TerraAlta, Pastorale, personale di danza in prima regionale del coreografo e danzatore Daniele Ninarello, in cui la coreografia vuole essere l’accorgimento creato per emergere da sé e accedere all’altrove, cercando una salda alleanza tra corpi che generano una danza che si dipana come un moto perpetuo; come se la mente corporea vivesse costantemente in allerta. Questa pratica sarà una risorsa per creare uno spazio emotivo in cui esplorare la fragilità di questo legame, e i rischi associati alla sua perdita. Alle 20.15, in prima regionale, Sergio, di e con Francesca Sarteanesi, un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità che tende all’opaco, in scena c’è solo un personaggio femminile.

La seconda parte della serata (intero € 25 / ridotto € 20 / pass sostenitore € 40) si aprirà alle 21.15 con l’Aperitivo quasi cena con prodotti del territorio, cui seguirà, alle 22.30, Negri senza memoria – Bugie bianche capitolo secondo di Alessandro Berti, spettacolo in prima regionale che si concentra sulla storia degli immigrati italiani in America e sui modi in cui vennero prima classificati e poi disprezzati, poi sedotti e inglobati nella società bianca, raccontando le forme sorprendenti del rapporto tra italiani e afroamericani.

Alle ore 23:30, la musica di Manu Archeo chiuderà questa seconda serata, con un viaggio cosmico che passa dal jazz, ambient, fusion passando per funk, disco e balearic sound.