FlixBus potenzia l’offerta nel Ponente Ligure

FlixBus potenzia l’offerta lungo la Riviera delle Palme per l’estate e lancia collegamenti speciali fra Torino e 12 località da Spotorno a Marina di Andora, proponendosi come soluzione di viaggio preferenziale per i visitatori in arrivo dal Piemonte in linea con la volontà di supportare la ripresa delle attività turistiche in totale sicurezza.

Il potenziamento dei collegamenti interregionali con la Liguria, dove FlixBus raggiunge in tutto 21 località, è inoltre coerente con la centralità acquisita dal turismo domestico, che si conferma trend dominante anche nel 2021: secondo uno studio Istat pubblicato lo scorso giugno, infatti, oltre 9 Italiani su 10 hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia, 6 su 10 fuori regione.

Da oggi, per cinque giorni alla settimana, dal giovedì al lunedì, gli autobus verdi consentiranno ai visitatori in arrivo da Torino di raggiungere senza cambi Spotorno, Noli, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Marina di Andora, offrendosi come soluzione ideale per spostarsi con facilità lungo la Riviera delle Palme.

Le stesse tratte speciali consentiranno di raggiungere da Torino anche sette mete in Riviera dei Fiori: Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Taggia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia.