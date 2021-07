Covid, Toti: “ottima risposta cittadini ai 4 Open days a Savona”

“È stata ottima la risposta ai quattro open day ad accesso diretto organizzati dalla Asl2 al Palacrociere di Savona e rivolti a chi non avesse ancora prenotato la vaccinazione anti Covid: complessivamente sono state oltre un 1500 le persone che hanno ricevuto il vaccino (Pfizer o Moderna), 294 il primo giorno, 267 il secondo, 378 il terzo e 642 oggi. Credo che sia davvero un buon segnale per gli altri open day previsti domani e domenica nelle altre Asl”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini in Liguria.

Nel fine settimana open day prime dosi senza prenotazione per vaccini Pfizer e Moderna anche in Asl1 (Palasalute di Imperia e Hub vaccinale di Taggia sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18), Asl3 (Hub della Fiera del Mare sabato 3 luglio dalle 13 alle 18 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 13), Asl4 (Hub militare di Chiavari sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18) e Asl5 ( Hub ex Fitram alla Spezia e Hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18).

“Il nostro obiettivo – aggiunge Toti – è agevolare l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini. Intanto la Asl3 ha concluso le vaccinazioni a domicilio, raggiungendo tutti gli 8979 cittadini che l’hanno richiesta”.

Per quanto riguarda l’accordo di reciprocità della vaccinazione siglato con il Piemonte, “sono già 598 i turisti piemontesi che, soggiornando almeno due settimane in Liguria, hanno già prenotato la seconda dose in uno dei nostri hub sul territorio (206 nella Asl1, 328 nella Asl2, 20 nella Asl3, 32 nella Asl4, 12 nella Asl5)”. I turisti liguri che si sono prenotati in Piemonte sono complessivamente 121.

“La prossima settimana – aggiunge Toti – ci sarà anche una open night in cinque hub della Liguria, con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione anche nelle ore serali”. Continua intanto a migliorare la situazione del contagio in Liguria: sono solo 11 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 4500 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono Covid free le strutture di Asl1 e Asl3, oltre agli ospedali Gaslini ed Evangelico. L’incidenza a livello regionale è a quota 5 casi su 100mila abitanti a settimana, a livello provinciale quella di Savona e quella della Spezia sono a quota 3, quella di Imperia a 2 e la Città metropolitana di Genova a 4.