Covid: in Liguria scendono a 150 i ricoverati, 33 in terapia intensiva

Per l’andamento dell’epidemia al di là del numero giornaliero dei nuovi positivi, di dubbio valore statistico, resta invece più significativo e attendibile il dato sui ricoveri che anche in Liguria prosegue nella sua linea in discesa e, con l’avanzare della campagna vaccinale, si ha una ulteriore diminuzione della mortalità.

Secondo quanto riferisce Alisa «Il numero odierno di positivi più alto rispetto ai giorni precedenti deriva dalla trasmissione di 44 tamponi effettuati nel mese di marzo di un laboratorio privato. Questa è la ragione del lieve incremento dell’incidenza in provincia di Genova. Essendo temporalmente riferiti a mesi scorsi non influiranno sulla valutazione ministeriale della nostra regione nel prossimo report.» Ad ogni modo, dagli ultimi tamponi processati sono risultati oggi 82 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, stando sempre ai dati trasmessi da Alisa al Ministero della Salute. Nel dettaglio, per quanto riguarda le province di residenza dei 82 nuovi positivi in Liguria: Imperia (Asl 1) 4; Savona (Asl 2) 14; Genova 54 (di cui Asl 3: 52 e Asl 4: 2); La Spezia (Asl 5): 5; non riconducibili alla residenza in Liguria: 5.

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 2.788 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, -74 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 150 (-13 rispetto a ieri), con 33 casi in cura nella terapia intensiva (-4); le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.064 (-42).

Ci sono poi anche 1.516 sorveglianze attive (contatti di positivi). Confermatoancora 1 morto; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 4.318. I guariti da inizio emergenza risultano essere 95.571 (+155 rispetto a ieri).

I 2.788 CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 389

LA SPEZIA 402

IMPERIA 278

GENOVA 1.543

Residenti fuori Regione/Estero 69

altro/in fase di verifica 107

Dati delle vaccinazioni Covid 19 in Liguria Proseguono anche le vaccinazioni e ad oggi dei 974.550 consegnati ne sono stati somministrati 937.799 somministrati; la percentuale vaccini somministrati su consegnati e dunque del 96%. Sono inclusi anche i richiami vaccinali che proseguono per completare il primo ciclo delle vaccinazioni in chi ha già assunto la prima dose. (Dati vaccinazioni aggiornati al 29 maggio 2021, ore 16:00).