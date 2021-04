Covid, come procede la campagna vaccinale in provincia di Savona: i dati dell’Asl2 savonese

La campagna vaccinale iniziata in Asl2 il 31.12.2020 prosegue a pieno regime in base alle dosi pervenute e attraverso una organizzazione coordinata tra le strutture territoriali coinvolte (igiene e sanità pubblica, anziani e disabili, distretti sanitari ) ed in sinergia con i presidi ospedalieri. In successione sono state attivate anche le attività di vaccinazione in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e le farmacie del territorio della provincia.

Ad oggi, precisa una nota dell’Asl 2 savonese, “sono state somministrate più di 56.000 dosi di vaccino per tutte le categorie previste dal piano nazionale vaccini, tra cui gli over80, i 70-79 anni e gli ultrafragili. Per quel che riguarda gli ultra fragili alla data odierna risultano segnalati dei medici di base circa 6000 ultra fragili di cui già prenotati 2000”.

“I numeri degli ultrafragili domiciliari da vaccinare sono un migliaio, tuttora in divenire; al riguardo occorre sottolineare che da mercoledì 7 aprile partiranno due squadre una dedicata al Ponente e una al Levante che permetteranno di incrementare le percentuali di prenotati e vaccinati anche in questa categoria”.

Dal 5 aprile è previsto l’aumento della produttività vaccinale generale di Asl2 a 8400 dosi alla settimana, mentre oggi è iniziata la somministrazione delle vaccinazioni in ospedale per i pazienti dializzati e trapiantati, mentre dalla prossima settimana sarà avviata la vaccinazione dei pazienti oncologici ed ematoncologici.

Riepilogo dati delle vaccinazioni Covid 19 in Liguria

Nel complesso in Liguria delle 375.880 dosi di vaccino consegnate ne sono stati somministrate 314.916; la percentuale vaccini somministrati su consegnati e dunque del 84% (Fonti Alisa / Ministero dela Salute | Dati vaccinazioni aggiornati 2/01/2021, ore 16:00):