Covid Liguria: positivi il 7,4% dei 3.906 tamponi molecolari testati

Genova | Sono 289 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 7,4% dei 3.906 tamponi molecolari effettuati (ieri: 8,9% su un totale di 4.442 tamponi). Il tasso di positività medio in Italia è oggi del 10,74% (17.246 positivi su 160.585 tamponi).

I Dati vaccinazioni Covid 19 in Liguria. Proseguono anche le vaccinazioni e ad oggi dei 47.120 consegnati ne sono stati somministrati 28.945; la percentuale vaccini somministrati su consegnati e dunque del 61%.

Azienda di riferimento Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri Totale dosi programmate oggi ASL 1 3.735 432 ASL 2 4.539 480 ASL 3 6.049 714 ASL 4 3.283 534 ASL 5 2.750 276 Galliera 660 108 Gaslini 1.210 150 HSM 3.570 0 O.E.I. 401 54 Totale 26.197 2.748

Nel dettaglio, per quanto riguarda le province di residenza dei nuovi positivi in Liguria: il numero dei casi risulta essere: Imperia (Asl 1): 59; Savona (Asl 2): 67; Genova: 122 (di cui Asl 3: 101 e Asl 18: 21); La Spezia (Asl 5): 41; non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 6.600 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, +37 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 743 (-8 rispetto a ieri), con 65 casi in cura nella terapia intensiva (+3); le persone in isolamento domiciliare sono invece 4.331 (+80).

CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.466 LA SPEZIA 1.059 IMPERIA 732 GENOVA 3.066 Residenti fuori Regione/Estero 113 altro/in fase di verifica 164 TOTALE 6.600

Ci sono poi anche 4.150 sorveglianze attive (contatti di positivi). Sono state confermate ancora 10 morti; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 3.074. I guariti da inizio emergenza risultano essere 55.286 (+242 rispetto a ieri).

Tabelle di riepilogo: ospedalizzati e gli ultimi decessi in Liguria

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 743 65 -8 ASL1 73 8 3 ASL2 119 7 1 San Martino 194 26 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 78 3 -5 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 69 6 1 ASL3 Colletta 1 0 1 ASL4 Sestri Levante 57 5 -7 ASL4 Lavagna 2 0 -1 ASL5 Sarzana 142 9 2 ASL5 Spezia 6 1 0