Covid, Liguria: positivi il 10,33% dei tamponi molecolari; crescono i ricoveri

Genova | Sono 221 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 10,33% dei 2.140 tamponi molecolari effettuati (ieri: 16,05% su un totale di 1.265 tamponi). Nel dettaglio, per quanto riguarda le province di residenza dei nuovi positivi liguri il numero dei casi risulta essere: Imperia (Asl 1): 44; Savona (Asl 2): 31; Genova: 68 (di cui Asl 3: 47 e Asl 4: 21); La Spezia (Asl 5): 71; non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 6.114 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, 98 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 767 (+27 rispetto a ieri), con 71 casi in cura nella terapia intensiva (+5); le persone in isolamento domiciliare sono invece 5.020 (+58).

Ci sono poi anche 4.726 sorveglianze attive (contatti di positivi). Sono state confermate ancora 5 morti; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 2.912. I guariti da inizio emergenza risultano essere 52.279 (+118 rispetto a ieri).



CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1140 LA SPEZIA 950 IMPERIA 508 GENOVA 3227 Residenti fuori Regione/Estero 125 altro/in fase di verifica 164 TOTALE 6114

data decesso sesso età luogo decesso 01/01/21 F 74 HSM 01/01/21 F 90 HSM 01/01/21 F 92 HSM 02/01/21 F 71 HSM 02/01/21 M 90 HSM

