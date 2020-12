Covid: in Liguria stabili gli ospedalizzati; domenica Vaccine Day al San Martino

Genova | Hanno scarso valore indicativo i dati di oggi, per via del numero molto limitato di tamponi verificato. Ad ogni modo, sono 34 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 6,52% dei 504 tamponi molecolari effettuati (ieri: 10,77% su un totale di 4.130 tamponi). Per quanto riguarda le province di residenza dei nuovi positivi liguri il numero dei casi risulta essere: Imperia (Asl 1): 0; Savona (Asl 2): 18; Genova: 3 (di cui Asl 3: 2 e Asl 4: 1); La Spezia (Asl 5): 13; non riconducibili alla residenza in Liguria: 0.

Considerando i guariti, rispetto a ieri nel complesso sono diventate 5.794 le persone attualmente certificate come pazienti positivi, -12 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in Liguria sono 738 (+11 rispetto a ieri), con 66 casi in cura nella terapia intensiva (+2); le persone in isolamento domiciliare sono invece 4.934, ovvero 8 meno di ieri. Ci sono poi anche 5.640 sorveglianze attive (contatti di positivi): Asl1 = 870; Asl2 = 691; Asl3 = 2.910; Asl4 = 531; Asl5 = 638. Sono state confermate ancora 2 morti avvenute alla vigilia di Natale al Galliera e al San Martino; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono stati 2.844. I guariti da inizio emergenza risultano essere 50.367 (+44 rispetto a ieri).

Vaccino Day, i primi sei che riceveranno il vaccino in Liguria

Domenica è previsto il cosiddetto Vaccino Day. Hanno combattuto il Covid in prima linea i primi sei operatori sanitari – medici, una coordinatrice infermieristica, uno specializzando, un volontario di una pubblica assistenza, un tecnico specializzato – che domani saranno vaccinati in occasione del Vaccine Day in Liguria, all’Ospedale Policlinico San Martino.

GLORIA CAPRIATA, 48 anni. Nata a Genova, residente a Genova. Nubile, con 2 figli. Infermiera. Dal 1992 lavora all’Ospedale Policlinico San Martino, da quando aveva 19 anni. Ha lavorato nell’ordine prima in Cardiologia, poi al Day Hospital al Dimi quindi in Rianimazione. Oggi è coordinatrice infermieristica nel reparto di Rianimazione, all’M2 del Monoblocco. Ha trascorso letteralmente una vita al San Martino. Ha lavorato incessantemente durante l’emergenza Covid.

GIOVANNI ASSUMMA, 22 anni, nato a Genova, fidanzato. Attualmente residente a Genova. È milite della cooperativa SIS dal 14 febbraio 2020. Precedentemente ha svolto esperienze di volontariato e il servizio civile presso l’associazione Giovani Amici Uniti Onlus di Genova (GAU), “Sezione Struppa della P.A. Croce Bianca Genovese”. Ha lavorato in prima linea durante tutta l’emergenza Covid.

MARIA GHINATTI, 46 anni, nata a Genova e residente a Genova, sposata con 3 figli. Dal 2004 al 2017 ha lavorato al pronto soccorso di Savona. Dal 2017 è impiegata in medicina interna all’Ospedale Policlinico San Martino dove è attualmente impiegata nel settore universitario operativo, al padiglione 12. È stata operativa in prima linea durante tutta l’emergenza Covid – prima e seconda ondata – in uno dei primi reparti convertiti Covid.

MARCO GIGLIO, 54 anni, nato e residente a Genova. Celibe, senza figli. Svolge il ruolo di operatore tecnico specializzato e dal 2007 è assegnato all’attività operativa di igiene. Durante il periodo di emergenza Covid ha dato il proprio contributo aiutando nell’attività di disinfezione.

Precedentemente, per una decina d’anni, ha prestato servizio di sterilizzazione sia per l’Ospedale Policlinico San Martino sia in distacco funzionale con Servizio Italia.

LUCA CASTELLANI, 32 anni, nato e residente a Genova. È specializzando in Medicina d’Urgenza al Pronto Soccorso. Quando è scoppiata la pandemia stava frequentando il quarto anno della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Genova. Ha partecipato attivamente e in prima linea all’Emergenza Covid, prima come specializzando e, in seguito, da marzo 2020, con un contratto semestrale, prolungato successivamente per tutta la durata della pandemia.

CHIARA DENTONE, 42 anni, nata a Chiavari e residente a Genova. Sposata. Infettivologa da dicembre 2007, è dirigente medico presso la Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino. Dopo essere stata infettivologa in Asl1, all’Ospedale di Sanremo, ha fatto un dottorato di ricerca in immunologia con l’Università di Genova fuori dall’Italia, a Parigi e Londra. Da novembre 2019 ha preso servizio presso l’Ospedale San Martino di Genova. Ha avuto un ruolo attivo, in prima linea, nell’emergenza Covid.



CASI POSITIVI PER PROVINCIA DI RESIDENZA Differenza rispetto a ieri SAVONA 1067 5 LA SPEZIA 810 6 IMPERIA 420 -1 GENOVA 3121 6 Residenti fuori Regione/Estero 160 2 altro/in fase di verifica 216 -30 TOTALE 5.794 -12

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 738 66 11 ASL1 50 4 1 ASL2 118 14 -3 San Martino 211 27 4 Osp. Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 90 5 1 Ospedale Gaslini 3 0 1 ASL 3 Villa Scassi 66 5 -1 ASL4 Sestri Levante 75 5 2 ASL5 Sarzana 115 5 4 ASL5 Spezia 9 1 2