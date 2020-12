Torna il Cuore di cioccolato Telethon : a Natale e per l'Epifania scegli il dono della generosità! Un dolce regalo e un aiuto per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Loano | Sarà operativo anche nei pomeriggi di giovedì 31 dicembre 2020 e martedì 5 gennaio 2021 (in entrambi i casi dalle 14 alle 17) il punto di prelievo per “tamponi drive-trough” allestito in via degli Alpini a Loano nell’ambito del progetto “Health Point Loano”, frutto della collaborazione tra il Comitato Loanese e la Croce Rossa di Loano e patrocinato dal Comune di Loano.

